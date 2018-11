Iako je još uvijek donekle tabu, neiscrpna tema poslužila je kao predložak za novu predstavu s potpisom Renea Bitorajca. U predstavi ''Ništa ljubav samo seks'' glumice škakljivim razgovorima krate vrijeme u garderobi, pripremajući se za predstavu.

Koliko ste puta čuli onu ˝ništa ljubav, samo seks˝? No ovog puta nije riječ o kompliciranim muško ženskim odnosima, već o novoj predstavi pod redateljskom palicom Renea Bitorajca.

"Riječ je o komediji, o četiri glumice koje su u garderobi prije predstave, pričaju o seksu, kao to što većinom i biva", otkrila je glumica Katarina Baban.

"Nekima se ne da igrati, nekima se da igrati, kako to obično biva nakon ne znam kojeg broja predstava, i cijela situacija se bazira na tome što se sve događa u garderobi prije samog početka predstave", izjavila je glumica

Csilla Barath Bastaić.

"Pričaju o svojim iskustvima, prisjećaju se nekih starih vremena, ali baš i zajašu na tu jednu temu koja nije ljubav", objasnio je redatelj predstave Rene Bitorajac.

Ovo je svojevrsni nastavak njegova uspješnog redateljskog prvijenca ˝Pet žena točka com˝.

"Htio sam napraviti nešto slično, a nešto drugačije. Nešto onako privatnije, žensko, onako o čemu žene inače stvarno pričaju, a mi to ne znamo", izjavio je Rene.

Tekst je nastao uz dosta improvizacije, ali i razmjene iskustava, gdje je Rene, šali se, otkrio svoju žensku stranu:

"Neka to ostane naša mala tajna. Nije to šokantno, to sam si mogao i misliti, samo ću to reći, mogao sam si to i misliti".

Budući da je radnja predstave gotovo identična situaciji koju smo i mi zatekli u garderobi uoči premijere, nametnulo se logično pitanje - o čemu su one razgovarale prije predstave?

"Ajoj, mi smo razgovarale o tome gdje stoji koji rekvizit, joj, nemoj mi zaboraviti ono reći, okej, okej, hoćemo ovo ponoviti, nećemo, tako da smo se mi bazirale na tome jer je danas premijera, ali inače u garderobi bude i takvih priča kakve su u predstavi", izjavila je glumica Iskra Jirsak.

Cijelu priču pogledajte u videu.

