Scenski prikaz autobiografske knjige ''6 milimetara'', u kojoj je Josipa Pavičić Berardini opisala svoju borbu, oduševio je svjetske kazalištarce. Potresna predstava sada je prevedena na poljski jezik, a dirnuta publika nije krila suze.

Nakon što su se svjetski kazalištarci na festivalu u zagrebu oduševili predstavom "6 milimetara", ona započinje svoju međunarodnu priču. Prva postaja je Poljska.

"Malo je neobično vidjeti prevedenu predstavu, tekst na poljskom, znaš da svi oko tebe pričaju poljski ali istovremeno bilo je to prekrasno iskustvo" priznala nam je Josipa.

Kada je Josipa doznala da ima karcinom dojke, počela je bilježiti faze kroz koje je prolazila. Taj intimni dnevnik poslužio je kao predložak za predstavu u kojoj Josipu glumi Daria Lorenci Flatz.

"To je zaista neobičan osjećaj gledati svoj život na daskama, pogotovo tako osjetljiv period života ali kad gledam untarag pisanje knjige "6 milimetara" je bila moja terapija i kad je iz toga nastala monodrama ja sam bila jako sretna. Ja sam i danas jako sretna i izvukli su najbolje iz toga da približe ženama koliko je bitno držati do sebe, voljeti sebe, misliti na sebe i koliko je bitno zapravo živjeti danas", objasnila je.

Kad je došlo vrijeme za naklon, Josipa je bila zaista sretna i ponosna.

"Okrenula sam se par puta, ljudi su oko mene plakali bez obzira što je prevedeno na poljski. Znaš, drugačije je to kad je to na materinjem jeziku kad ti to možeš 100% doživjeti ali te emocije koja je ona izvukla iz njih s mojom osobnom životnom pričom, to te stvarno dirne", priznala je.

U Poljskoj je boravila tjedan dana pa je, osim za posao, bilo vremena i za razgledavanje.

"Olsztyn je jako zanimljiv gradić, susrela sam se s skulpturom Kopernika i pozdravila sam ga, obzirom da sam s matematikom uvijek bila i ostala na vi haha", nasmijala se Josipa.

Uz to što piše, voli se baviti plesom, a poznato je i da je dobra kuharica.

"Poljski ravioli nisu loši, različita su punjenja, ima gljiva, ima sira ali ono što sam primjetila u njihovoj gastro ponudi sve je nekako slatko. Dobiješ kupus salatu koja je slatka, ravioli s gljivama slatki, ispričavam se Poljacima ali spiza hrvatska i talijanska su mi draže", priznala je.

Predstava je već prevedena na engleski jezik pa uskoro možemo očekivati nastavak svjetske turneje potresne monodrame.

"Jako puno toga se događa i jako puno zemalja je zainteresirano za nju pa vjerujem da je ovo samo početak", rekla je.

Josipa se danas smatra izliječenom osobom.

"Kad se dogodi karcinom naprosto si na jedan način načet i moraš promijeniti neke stvari u životu pod obavezno. To je nužnost ali ja želim biti svijetli primjer da se može i želim pokazati i poslati poruku podrške svakoj ženi koja se u ovom trenutku bori, nosi, koja živi tu bol i koja se možda pita da li za nju postoji sutra. Želim biti svijetli primjer da postoji ako sam mogla ja znači da može i netko drugi", zaključila je Josipa.

