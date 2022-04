Kakvi su ljudi s televizije? Jesu li umišljeni, ljepši ili viši uživo? Odgovori na ova pitanja mnoge zanimaju, a Julija Bačić Barać za In magazin istražila je među poznatim Hrvaticama i Hrvatima što im najčešće ljudi kažu kad ih tek upoznaju.

Biti zvijezda nije uvijek lako jer poznate osobe susreću se svakodnevno s različitim predrasudama. Od komentara o izgledu do onih o karakteru, svašta im ljudi kažu kad ih tek upoznaju.

''Jole ja sam mislio da si ti veći iako imam 1.74, e sad je l' to malo veliko, nemam pojma ja sam zadovoljan nek budem centimetar manji'', govori Jole.

''Puno ljudi mi je reklo da sam ljepši uživo nego na televiziji što mi je drago'', otkriva Asim Ugljen.

''Joj ja sam mislio da ste vi glumci umišljeni, vi ste tak normalan'', priča Filip Juričić.

''Ugodno se iznenade što sam jako društvena i to im bude drago'', govori Mia Dimšić.

''Čula sam nekoliko puta komentar - joj ljepša si nam uživo nego na televiziji, onda bi ja odgovorila šteta što mi je ovo posao'', priča Nevena rendeli.

Kad je izgled u pitanju, tu će ono što vide na ekranu mnoge zavarati pa domaće zvijezde često čuju ovakve komentare:

''Kako ste vi mali, ja sam mislila da ste vi velika žena, to se uvijek čude i uvijek mi kažu da sam ljepša uživo nego na televiziji, ne znam zašto'', priča Alka Vuica.

''Činim im se viša nego što me doživljavaju na televiziji i simpatičnija, znali su mi reći joj ti uopće nisi tako stroga, valjda djelujem stroga'', otkriva Nevena.

''Apsolutno svi kažu mislio sam da si puno manja, niža, a ja sam dosta visoka imam 1,77cm što se možda na kameri drukčiji dojam dobije, kažu da su mislili da sam povučenija i sramežljivija'', dodala je Mia Dimšić.

Sličnu prerasudu mnogi imaju i o Marku Tolji.

''Ono što ljudi misle o meni kad me vide tako samo na televiziji je da sam pristojan, miran u odijelu pomalo dosadan. Nekako najviše ljudi iznenadi to da sam zapravo veseljak u društvu, od malih nogu sam takav i onda ljudi teško to povežu s onim što vide na televiziji'', priča marko Tolja.

Domaći celebovi nerijetko dožive da osoba koja ih upozna promijeni svoje mišljenje o njima.

''Oni kojima ja dozvolim da me upoznaju privatno uvijek kažu - pa ti si baš normalan, a druga stvar koju primjećujem da ljudi primjećuju kad me vide ili upoznaju pa se trkaju gle kak je mali valjda me zamišljaju ipak malo većeg'', priča Marko Grubnić.

''Obično je vidi kao što je normalan, a što bi trebao biti. Pa ja mislim da sam normalniji od mnogih normalnih ljudi, ja sam samo javna ličnost i mislim da sam vrlo normalan i živim normalnim životom'', kaže Neno Belan.

A glumcima je katkad teško ljude uvjeriti da su drugačiji od uloga koje igraju

''Ljudi zapravo više imaju osjećaj kao da me već poznaju kad ja dođem jer kad imaš ljude s ekrana onda se ponašaju prema meni kao da se već odavno znamo'', priča Filip Juričić.

''Ja se strašno puno zezam, ali kad radim ja sam profesionalac i tome se puno ljudi začudi kao ček ček ovaj tip fakat radi, ja dođem na probu i znam sav tekst'', priča Asim Ugljen.

Čak i jednog od najvećih veseljaka na estradi mnogi pogrešno procijene.

''Ja ću popričati sa svima i meni se nikad ne žuri, volim ljude, izlazim i onda mi kažu Jole ja sam mislio da si ti umišljen, pa mi to nikad nije bilo jasno po kojoj gesti evo ovako ispred kamere na ulici ja govorim nemoj nikad imati predrasude'', kaže Jole.

Zato idući put dobro razmislite prije velikih zaključaka o ljudima s televizije.

