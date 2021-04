Splitski plesač i koreograf Alen Sesartić prije tri mjeseca doživio je tešku prometnu nesreću na putu za Zagreb. Alen je zadobio prijelome na 15 mjesta na tijelu i doživio kliničku smrt. Kako je moguće da je nakon takve ozljede jedan od naših najpoznatijih koreografa danas na nogama, kako teče njegov oporavak te što mu donosi budućnost, otkrio je za In magazin.

"To su takve sekunde da... oprostite... ti se samo pomoliš i kažeš molim te da nije kraj. To su mili sekunde da tvoj mozak ne može reagirati kako bi trebao reagirat u normalnim situacijama. Ja sam primjerice sva sreća imao jaknu na sebi i bacio sam je na glavu da u principu ne vidim ništa od toga. Samo se sjećam momenat kad je to udarilo u ogradu i dalje se ničega ne sjećam", započeo je svoju priču Alen Sesartić.



5. siječnja 2021. godine duboko će ostati u sjećanju splitskom koreografu Alenu Sesartiću koji je tog kobnog dana krenuo na poslovni put s poznanikom u Zagreb. Vozač je izgubio kontrolu nad autom te su udarili u zaštitnu ogradu na autoputu. Bile su to sekunde koje su Alena dijelile od sigurne smrti.



"Moju mamu su nazvali, još dan danas ne znam tko sa skrivenog broja mobitela, da sam poginuo. Možete zamisliti majku koja ima 71 godinu kako je to primila. Do mene se nije moglo doći dva dana jer je moj osobni telefon bio na autoputu negdje pa su ga jedva našli. Bilo je teško, imao sam povredu 15 fraktura, hematom na mozgu i čak su me oživljavali", priča Alen.



Trenutak je to koji je Alenu promijenio cijeli život. Jedan od naših najpoznatijih koreografa, osim što je proživio nesreću koja mu je zamalo oduzela život, nakon buđenja i dolaska svijesti u bolnici - trebao se suočiti s još jednom stvarnošću, a to je doktorova dijagnoza. Alen, koji je cijeli život plesao i uživao u glazbi, nije mogao zamisliti da to više neće biti moguće.



"U početku mi je bilo katastrofa, ja sam pao u kroničnu depresiju, moram priznati. Koristio sam nažalosti i tablete za takve stvari jer ti kad shvatiš da si do jučer bio profesionalni plesač i da je moje tijelo moj alat i posao - a nakon te tri sekunde šta se to desilo - ti se probudiš u bolničkom krevetu i ne možeš pomaknuti ni palac na nozi onda zaista padneš u depresiju i nije ti do ničega.", priznaje Alen.



No, iako su prognoze doktora govorile da 3 mjeseca neće moći ustati iz kreveta, Alen je uz kako kaže splitski dišpet, polako hodao već nakon 25 dana. Njegov život se okrenuo za 360 i ističe, sad treba biti uporniji nego ikada, a u tome mu pomaže i njegova trenerica.



"Krenuli smo od početka od samog hodanja. Jer da bi ste prohodali moraju vam svi mišići biti jednako jaki, trbušni, leđni, ruke. On je sad na štakama, a hodanje na štakama je izuzetno teško. Tako kad radimo treninge radimo cijelo tijelo iako najviše posvetimo pažnje tom hodanju jer kad se vrati hodanje u normalu, kad on krene hodat bez štaka tad smo mi na najboljem mogućem putu", kaže Ivana Bilan, kinezoterapeut.



Danijela Martinović, Maja Šuput, Andrea Šušnjara, Jelena Rozga, Severina, samo su neke od poznatih dama s kojima je Alen surađivao. No, ono što je svima zapelo za oko u njegovu životopisu jest ime Lady Gage s kojom je nastupao kao jedini Hrvat 2016. na njezinom koncertu u Parizu, no nju nije imao priliku upoznati.



"To nije kao ovdje ti ne možeš doći i pitati selfie hehe nema toga. Ti mobitel ne možeš unjet u dvoranu, tamo su pravila totalno drukčija. Tamo nema kašnjenja jer u redu za tvoje mjesto stoji milijun plesača koji žele tvoju poziciju. Ti jednostavno ne može kršiti pravila."



Ove godine je trebao biti na Eurosongu s predstavnicama susjedne Srbije jer on je i prvi Hrvat koji je surađivao s njihovim izborom za pjesmu Eurovizije, nažalost to mu se zbog nesreće neće ostvariti, ali zato je s nama podijelio jednu ekskluzivu.



"U pregovorima sam s našim čovjekom koji se zove Adis Eminić on radi u L.A. i radi za Universal music on radi trenutačno za Ricky Martina, Miley Cyrus i on je uzeo mene kao koreografa. Tako da evo vam ekskluziva jer nikad ne znaš gdje će mi sljedeća destinacija bit", zaključio je.



I Alen kaže da je to upravo smisao života, treba ga živjeti kao da je svaka sekunda posljednja i ispuniti ga osmijehom, upornošću i ono najvažnije - dobrotom.

