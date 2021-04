Govor mržnje i negativni komentari na internetu i društvenim mrežama ovih su dana užarena tema u cijeloj regiji. Poznati i slavni već su naviknuli na neopravdano hejtanje, a za IN magazin otkrili su što im najčešće stiže u inboks i kakvi im komentari smetaju. Maja Šuput, Marko Grubnić, Jacques Houdek, Lana Jurčević, Nives Celzijus i drugi otkrivaju kako se nose s hejtom, odnosno govorom mržnje na internetu.

Govor mržnje, negativni komentari i čašćenje uvredama svih vrsta nažalost su svakodnevna pojava u bespućima interneta i na društvenim mrežama. Inboksi zvijezda zatrpani su izljevima mržnje i vrijeđanjima.

''Oni koji imaju reći, točnije napisati nešto negativno i uvredljivo, često su dvostruko glasniji i uporniji od onih koji bi nešto pohvalili'', primijetila je Maja Šuput.



''Vjeruj mi da te natjeraju na razmišljanje jer kad netko od nas pročita neki komentar takvog tipa, sigurno laže kad kaže: 'Ma baš me briga', negdje ispod kože malo se pitamo neke stvari i to je dobro!'' priznaje Jacques Houdek.



''Ako znam identitet, onda sam spremna ući u borbu, u žestoki fajt. Dakle, braniti svoje argumente'', kaže Jaranka Kosor.



''I naravno da je teško to ignorirati. Pogotovo jer te svaki dan s nekakvih strana bombardiraju s negativnim vijestima i negativnim komentarima'', kaže Franka Batelić.



''Danas je svatko dobio mogućnost da bude javna osoba, a ne znaju da kad si javna osoba, to je nešto slično kao da si javni WC'', zaključio je Enis.



Marko Grubnić već je navikao na negativne komentare ljudi koji ga ne poznaju. Najčešće mu prigovaraju: ''Ma odakle njemu lova za te skupe torbe?!''



''Dok se ti ljudi zamaraju s tim svim, netko i radi, dok oni brigu brinu o tuđem životu... Ja sam sin jedinac, ajmo početi od toga. Stvarno sam imao prekrasno djetinjstvo, imam i danas prekrasne, zdrave, brižne roditelje, tako da mi nikad u životu ništa nije falilo. Opet ću se vratiti na onaj period dok sam intenzivno radio stajling, dok sam bio sveprisutan u novinama, dok su se ljudi možda i smijali i naslađivali nekim mojim slikama i upirali prstom u mene s mišlju: 'Hahaha, vidi njega!', ja sam u svakom trenu znao šta radim i svaka ta moja slika na koju su se oni smijali nije bila baš besplatna. Ja sam, vjeruj mi, sve to jako dobro naplatio'', objasnio je Grubnić.



Kod Enisa Bešlagića komentari hejtera bazirani su na nacionalnoj osnovi pa mu zamjere čim prijeđe granicu.



''Oni žive zatrovani u svom nacionalizmu, a svi slušaju svu vrstu muzike, putuju, odlaze, ali mora imati nekoga da ne voli, ali ne baš sasvim da ne voli, nego voli ga malo, ali jednostavno nisu ni oni definirani, svi su malo negdje izgubljeni'', govori Enis.



U Jacquesov inboks i u komentarima najčešće stižu lovorike za glas, a neumjesni komentari na stas.



''Ja sam ti najsvjesniji sebe, svojih vrlina i mana. Mislim da svaki čovjek koji je realan, koji se pogleda u ogledalo mora biti svjestan'', priča Jacques.



Lana Jurčević najčešće se susreće s hejterskim komentarima da nije sposobna ni za što drugo, osim pokazati svoje seksi tijelo.



''Ako se ne naučiš u jednom trenutku, jako ti teško bude. Ja se sjećam kad sam izbacivala majicu, mislila sam da stvarno više nikad neću izaći iz kuće'', kaže Lana Jurčević.



Na neke teme i negativne komentare ne može ostati ravnodušna ni Nives Celzijus.



''Kada mi recimo diraju djecu ili kada preispituju moje majčinske kvalitete'', kaže Nives.



Baš poput vječnog hamletovskog pitanja ''biti ili ne biti", danas je pitanje ''obrisati negativne komentare ili ne''.



''Ako obrišete komentare, onda počinitelju negativnih komentara dajete do znanja da vas je povrijedio i on samim time ostvaruje svoj cilj da vas povrijedi'', priča PR stručnjakinja Ivana Delač.



Stoga, dragi komentatori na društvenim mrežama i internetskim portalima, budite konstruktivni i kreativni u komentarima pa možda dobijete komadić pozornosti zvijezde koju hejtate, a koju zapravo tajno volite. One zaista pročitaju sve vaše poruke i komentare.

