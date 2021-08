Pod parolom "prirodna žena" brojne poznate Hrvatice progovorile su o svakodnevnim pritiscima i nametnutim standardima ljepote. Potaknute fotografijom jedne pjevačice i skladateljice koju su prozvali zbog sijede kose i bora, Ivana Plechinger, Ida Prester, Marijana Mikulić i brojne druge pokazale su svoje lice bez šminke i poručile: ''Mi smo žene, a ne lutke!''

''Dosta je više terora vječne mladosti i plastike!'' započela je svoju objavu na društvenim mrežama Ivana Plechinger želeći ukazati na iskrivljene životne vrijednosti te površnost koja je obavila svijet. Poruku namijenjenu jačanju svijesti žena kako su lijepe i vrijedne u svakom trenutku pojačala je svojom fotografijom bez imalo šminke.

''Ti si jedina osoba koja je u tvojem životu u svakoj sekundi, otkad si se rodio dok ne odeš s ovog svijeta. Tko će ti biti prijatelj ako ti nisi sam sebi? Kome se trebaš dopasti ako ne samom sebi? Nismo zato narcisi. Ako u tebi nije ljubav, kako ćeš je drugome dati?'' pita se Ivana Plechinger.

Val potpore prirodnom starenju i licu bez šminke potaknula je pjevačica Kristina Kovač, koju su srbijanski mediji prozvali zbog fotografije na kojoj joj se vide bore i naziru sijede vlasi. Među prvima je protiv takvog posramljivanja žena zbog njihova prirodnog izgleda istupila Ida Prester poručivši - mi smo žene, a ne lutke. Marijana Mikulić mišljenja je pak kako bi žene ženama trebale biti veća potpora i ne nabijati si komplekse.

''Evo, moj posao je takav kakav jest i dosta se gleda izgled, od lica do tijela, svega. Moram priznati da mi je to pritisak, i što sam starija, to je pritisak veći'', priznaje Marijana Mikulić.

Glamurozan stajling, idealan make-up, besprijekorna frizura, isklesana linija, zategnuta koža, vretenasti mišići... Kad se pojavljuješ na crvenom tepihu, naslovnicama i malim ekranima, sve mora biti - savršeno! Taj je pristup dojadio i brojnim drugim poznatim damama.

''Ovo je moja koža, nije savršena kao ni nitko na Instagramu, bez fotošopa, svjetla, kutova... nije savršen'', smatra Zsa Zsa.

''Mislim da je biti žena danas jako teško u svakom pogledu, kamoli u glazbenoj industriji, ali ja samo razmišljam da ako je meni nešto ugodno i ako se ja osjećam dobro u svojoj koži, to je najbitnije'', zaključila je Nika Turković.

''Kloniti se Instagrama i lažnih slika jer to nema veze s realnošću'', moto je Ivane Kovač.

"Ovo sam ja. Prirodna i nasmijana", napisala je uz fotografiju bez šminke i širokog osmijeha i Karmela Vukov Colić, koja se ne ustručava uživati u životu i gastronomskim radostima. A onakvom kakva jest, želi se pokazati i Lana Jurčević, koja već duže propagira prirodnost i iskreno progovara o celulitu, strijama i kilogramima.

''To je bila moja poanta, da pošaljem ženama poruku: 'Ej, nemojte se zamarati, ne dajte da vas netko stavi u kalup. Mi smo upravo to – nesavršene''', kaže Lana Jurčević.

Nesavršene, ali prije svega slobodne, rekla bi Franka Batelić i dodala koliko je važno biti svoj.

''Trenutačno na polju spavanja nikako ne briljiram, na polju vremena sama za sebe, ali to mi sad i ne treba. Uživam s malim pa se nećemo sad tu žaliti'', priznaje Franka Batelić.

Takozvani pokret body positivity već se duže širi svijetom. Žene su počele dizati glas protiv lažnih ideala i nametnutih standarda ljepote. Tako crvene tepihe pune dame sijede kose, a sve više pjevačica i glumica pokazuje svoje golo lice.

''Kad nije nekakva formalna prigoda, najnormalnije hodam bez trunke šminke i osjećam se sasvim normalno, nisam opterećena time'', otkriva glumica Vanda Winter.

Svoju prirodnost u znak potpore pokazale su i glumica Petra Radin te Nevena Rendeli, ali i brojne druge anonimne, no ne i manje lijepe žene.



