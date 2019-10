Modni dvojac ELFS predstavio je novu kolekciju za jesen i zimu, a reviju nisu propustile brojne domaće ljubiteljice mode. Alka Vuica priznala je da će sadašnjeg dečka zamijeniti mlađim, Iva Todorić otkrila što joj je sada prioritet u životu, a najseksi baka Neda Ukraden i dalje dobiva bračne ponude. O modi i aktualnim temama s poznatim damama razgovarao je naš Davor Garić.

Modni dvojac ELFS predstavio je svoju novu kolekciju za jesen i zimu. Novu modnu poslasticu nije propustila ni Alka Vuica, koja živi novu mladost. Vratila se s Ibize, gdje se danima zabavljala s dečkom.

"Uživala sam apsolutno, bila sam na Davidu Guetti, nisam bila na ostalim partijima jer imam malo starog dečka pa nije uvijek za partije, ali naći ću si mlađeg", našalila se Alka.

Iz napetih intriga u seriji ''Drugo ime ljubavi'' u opuštenu modnu priču uskočili su Slavko Sobin i Elizabeta Brodić.

"Elizabeta doslovno rudari, ja imam malo više lufta trenutno. Ali baš smo neki dan komentirali, nemamo tu reakciju s ulice jer ulicu ne vidimo! Stvarno ne znamo jgleda li nas itko, voli li nas itko. Slobodno neka nam pišu neka pisma podrške", poručio je Slavko.

Blogerica Borna Kotromanić ima novu misiju - pušta kosu, a sve zbog traume iz djetinjstva.

"Kad sam imala četiri godine, mama me odvela kod muškog brice i odrezala me na kratko, to mi je bilo nešto što me obilježilo za cijeli život i imala sam noćne more! To je bila noćna mora koja mi se ponavljala kroz cijeli život", otkrila nam je Borna.

Djeca su prioritet u životu naših poznatih mama.

"Preokupiraju me moja djeca, imam maturanticu i imam sina koji završava osmi razred, na ljeto nas čeka upis u srednju i na faks, tako da su najveća moja preokupacija moja djeca", otkrila je Iva Todorić.

Što je starija, to je sretnija i bezbrižnija Neda Ukraden. Priprema novi singl u kojem će opjevati ljubavni krah.

"Ja sam upravo sada pročitala prijateljici bračnu ponudu koja je jako ozbiljna. Ja sam, naravno, jako šokirana tom ponudom jer s ponuđačem braka ne da nisam u kontaktu dugo, nego ne znam što bi, što se desi. Život je lijep, treba ga živjeti. Tko mora u braku, tko ne mora, kao ja lijepo uživa", sa smiješkom je zaključila Neda.

Upravo je ''koža na kožu'' novi omiljeni moto slavnim domaćim ljepoticama.

U nešto nježnijem tonu pojavila se Lejla Filipović. Taj misici teško je naći modnu zamjerku, a ni s održavanjem linije nema previše posla.

"U mojem slučaju genetika je na prvom mjestu. Ja se godinama trudim, trudim da zavolim to vježbanje! To bi bilo dobro, ali ne ide. Mučim se, mučim, pa malo ide, malo ne ide, ali s godinama malo više pazim na prehranu", priznala je Lejla.

Ako pitate ELFS, dame će ove jeseni i zime biti dramatične, raskošne, ali i otmjene i pomalo buntovne... Sve su to uspjeli upakirati u svoje nove odjevne komade.

"Moram priznati da mi kad počnemo raditi neku novu kolekciju, nama je to 'Isuse, koliko obveza za odraditi spram svih strana!'. Ali neki put se dogodi neka kemija, koja se dogodila ovaj put, da smo uživali i da se na kraju osjećamo silno ponosni, zadovoljni, da se sve isplatilo", zaključio je Ivan Tandarić.

Pitanje je samo trenutka kad će njihovi modni komadi preplaviti ulice, ali i profile na Instagramu ljubitelja mode.

