Nakon više od 30 godina stanke, kultni ITD-bend je ponovno na okupu. I ne samo to, iskusni rokeri snimaju novi album. Autor njihovih nebrojenih hitova i osnivač benda Miroslav Rus, našoj je ekipi ispričao zanimljive crtice iz povijesti grupe, ali i otkrio kakav je osjećaj ponovno biti u glazbenom studiju.

Pune 32 godine su prošle otkad je ITD bend opjevao glavni grad. Kako kaže autor pjesme, ali i osnivač kultnog sastava, došlo je vrijeme da ova svojevrsna oda Zagrebu dobije nastavak jer ITD je ponovno na okupu.

''Zagreb je moj grad. Ja sam ona budala koja ode na pet dana iz Zagreba i meni suze u očima. I kažu mi, idiote, pa bio si prekjučer u Zagrebu. Ja volim Zagreb, to je moj rodni grad'', otkrio je Miroslav Rus.

Uz pjesmu Zagrebu, novi, peti po redu album ITD-a, bit će prepun dobrog starog zvuka. A kako kaže Miroslav Rus, ni nakon 3 desetljeća pauze nije promijenio mišljenje o ITD-u. I dalje ga uspoređuje s vatrom. I to onom tinjajućom.

Rock glazba danas je manje zastupljena od vremena kad je ITD bio na svojim počecima. Društvu nedostaju kritičke note kakve je rock pronosio.

Nekad je, priča Rus, gotovo herojski bilo stvarati i snimati u studiju. Danas je svakako tehnički jednostavnije, no srce daje prevagu prošlim vremenima zbog ondašnjeg entuzijazama. Uz ITD ovaj je glazbenik proživio neke od najljepših trenutaka bogate karijere.

''Kad sam čuo svoju pjesmu prvi put na radiju. Ne moram dalje. Tad nisam ni sanjao da ću raditi Bebeka, Tošu, Cetinskog. Nisam znao kud bi. Trčao sam u krug kao mali pas'', prisjeća se Rus.

ITD je svojedobno bio bend koji je među prvima u rekordnom roku rasprodao zagrebački Dom sportova. Vjerovali su da pjesmom mogu promijeniti svijet, no bojali su se kritika. Danas im one nisu toliko važne. No o reakcijama publike na album koji izlazi na proljeće, ovisi hoće li ovaj bend ponovno stati na pozornicu.

