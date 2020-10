Naša iduća priča mogla bi se nazvati kao popularni film s Whoopi Goldberg iz 90-ih – Redovnice nastupaju. A nastupaju u našoj priči jer, osim bezuvjetne službe Bogu, imaju i talente koje ne skrivaju, već itekako dijele s ljudima. Od imitatorica, turističkih vodičica do umjetnica, mnogo je inspirativnih priča iz samostana. Sve ih je skupila Lana Samaržija

32-godišnja časna sestra Dijana Lončarek, poziv da služi Bogu osjetila je prije 13 godina otkada živi u samostanu. Odlika njezina posla je prije svega radost i ljubav prema Bogu, a opisati zašto je tomu tako često joj je bio problem, dok nije počela pjevati o tome:

I tako je uz časna dobila i opis imitatorica, a to joj je donijelo posebnu radost jer je na taj način, kaže, uvijek bilo lakše doprijeti do ljudi, posebice mladih. Moliti se može tvrdi na različite načine, a već poznate pjesme kristijanizirati:

"To je isto možda jedan izričaj gdje mi možemo iz konteksta uzeti riječi i zašto ih ne prilagoditi sebi, jer u konačnici, to ljudi i rade", rekla je Dijana.

Uz dobroćudnost i predanost Bogu, časnim sestrama koje danas žive u dvorcu Lužnica, savršeno bi pak stajao opis poduzetnica. Zbog povijesne građevine iz 18 stoljeća u kojoj žive, pokrenule su vlastitu turističku agenciju, svakodnevno se služe internetom, a sestra Berislava je i upisala tečaj za turističkog vodiča:

"Gotovo svakodnevno imamo vođene obilaske pa su najveći dio mog posla vođene ture po dvorcu. Međutim, kad su neke grupe inozemne onda je to i Zagorje, Karlovac, Lika. Meni to leži, ja volim pričati pa mi leži da imam publiku", ispričala je Berislava.

Ove sestre imanje na kojem žive pretvorile su I u ekološki samoodrživo mjesto. Krumpir, rajčica, luk samo su dio povrća izraslog na njihovoj zemlji. Ponosne su i na svoju pekaru u kojoj se svakodnevno peče kruh i suši tjestenina. A to je samo dio ponude:

"Imamo tjesteninu s ciklom, rajčicom, maslačkom, koprivom. Najstariji je suvenir čaj od 20 različitih trava. Isto tako tu su likeri od voća, povremeno sezonski pekmezi", otkrile su.

Stoljetna tradicija izrade biljnih pripravaka u obliku krema, tinktura i ulja, odvela nas je u posjet benediktinkama na otoku Rabu. U njihovoj maloj otočnoj trgovini, dobit ćete ipak više od samog preparata.

TON: časna majka Marija Marina Škunca : "Uz molitvu koju imamo, koja ide 7 puta dnevno, stvarno i ne bi bilo vremena da se sad bavimo komercijalno time, nego jednostavno želimo ostavriti kontakt s ljudima koji ovamo dođu, pa počnu pričati o svojim bolestima, a završe sa svojom dušom. I to je ono što je nama primarno. Da ljude saslušamo, da im koju riječ kažemo, da im obećamo naše molitve, ljudi stavrno ohrabreni odu odavde", ispričala je časna majka Marija Marina Škunca.

I tako kreme od smilja dobivaju posebno značenje; jer čak i dok ga beru i pripremaju, one mole za one koji će ga koristiti.

Zlatne ruke ima i sestra Samuela. Ova časna i umjetnica, iz dana u dan, više od 50 godina, ona je kreatorica jedne od najljepših božićnih priča. Prve jaslice izradila je još u djetinjstvu:

"Sjećam se svojih prvih ovčica od blata i gore smo vatu lijepili do koje smo jako teško dolazili", rekla je Samuela Premužić.

Inspiracija joj je oduvijk bila njezina rodna Slavonija koja daje posebnu čar ovim figurama. Posebno perušina koja je, kako kaže, i danas dio nje.

"Kad vi nju uzmete u ruku, točno osjetite što možete od vanjskog dijela i unutarnjeg, a nekad neki klip ima tako kao svila, to kad uhvatite u ruku čujete šum, pijev toga. Ravnica i žitna polja, i polja kukuruza, to zapravo živi u meni i to nosim", ispričala je Samuela.

Očito je, uz predanje Bogu, i životu koji su odabrale, ove su časne dale posebnu dimenziju i tako razbile predrasude mnogih. U njihovu životu osim vjere stanuje i kreativnost koju one nesebično dijele s drugima.

