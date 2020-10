Dizmovo je mjesto koje će vas večeras u 21:15 osvojiti na prvu, jer upravo se ondje odvija pravi Dar Mar, kako je i ime nove humoristične serije Nove TV. Našim likovima tamo se pridružio i Petar Grašo, kako bi snimio spot za naslovnu pjesmu serije "Neće nas zauvik bit". U pjesmi su mu se pridružili i glumci, a kako je bilo pogledajte u našem videu.

Dar Mar u Dizmovu ovaj je put napravio Petar Grašo. Spot za naslovnu pjesmu "Neće nas zauvik bit" snimljen je na setu serije, dakle u ovom malom imaginarnom mjestu.

"Zapravo prva ideja je bila da bude špica samo taj jedan dio pjesme, ali nama se pjesma toliko svidjela, da smo napravili Tonči, Vjekoslava i ja cijelu pismu i strahovito nam se sviđa i zabavljali smo se dok smo je radili. Ja vidim da je ljudi dok snimaju pjevaju već na prvu, tako da to je ono što je meni uvijek važno da pjesma nekako da se zaljepi za ljude brzo. Mislim da će to tako i bit", rekao nam je Petar Grašo.

Kad je zapjevao svi su mu se jednostavno morali pridužiti. Od načelnika Dizmova Jure Brkljače kojeg glumi Enes Vejzović do lokalnog pijanca Ljube kojeg je utjelovio Jan Kerekeš.

"U Dizmovskoj 9, u našem javnom klubu, imamo koncert koji sam platio pošteno, sve je transparentno, prošao je natječaj, tako da, imamo gosta iznenanđenja, velika zvijezda hrvatske glazbene industrije", izjavio je Enes.

"Ponudio sam gospodinu Graši ponudio travaricu, nije htio, vjerojatno ne pije to, ali je bio jako ljubazan prema meni", otkrio nam je Jan.

"Jako mi se sviđa, lijepo mi je radit s profesionalcima, s glumcima koji razumiju odmah, jedna dobra energija vlada. Mislim da će to bit jedan dobar veseli široki spot", zaključio je Petar.

Ima i Grašo glumačkog iskustva, tako da je dobro znao što ga čeka.

"Da, to je bila jedna sapunica u Hrvatskoj, u kojoj sam ja imao ulogu. Glumio sam Petra Grašu i svidjelo mi se. Sjećam se to je bilo prije 17, 18 godina, ali je to bilo nešto novo što je tek počelo dolazit na naše televizijsko tržište i meni je bilo interesantno da se pojavim. Prihvatio sam poziv i zapravo nekog malog iskustva imam", prisjetio se Petar.

A kakvog iskustva policija ovdje ima saznat ćemo večeras. Problemi nastaju onog trenutka kada im iz uprave javljaju kako planiraju ugasiti njihovu postaju upravo zbog nedostatka posla. Tamo gdje nema kriminala i policija je nepotrebna. No nije samo policija bez posla u ovom malom mjestu. Obitelj Grob tako će pratiti brojne avanture.

"Nadam se da će ljudi uživati u seriji, da će se smijati i da će zaboraviti na ove životne teške probleme poput korone potresa, besparice i svega ostalog", izjavila je glumica Ankica Dobrić.

Dovoljna je to pozivnica da večeras ne propustite prvu epizodu serije "Dar Mar", u 21:15 na Novoj TV, a spot već sada možete vidjeti i na Youtubeu Nove TV.

