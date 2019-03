Cvjetni uzorci, vedre boje i brojna poznata lica u publici mogu značiti samo jedno - počeo je Bipa Fashion.hr. Komu je stajling te večeri osmislila mama, tko je odjećom skrivao modrice te kako vas ovo proljeće vidi Robert Sever - donosimo u pregledu središnjeg modnog događanja.

Stotine ljudi jučer je strpljivo čekalo u redu kako bi vidjelo reviju Roberta Severa, inače prvu ovosezonsku na Bipa FASHION.HR-u.

Među njima je bio uigrani plesni par kojem uz brojne treninge ovih dana nije lako. Sonja Kovač i Gordan Vogleš, pojavili su se na reviji, a Sonja je trendi biciklističkim hlačama skrivala modrice.

"Ima modrica. Sva sam plava i to zbog njega. A naporno je, jako puno rada, ulaganja, truda ali maksimalno uživamo. Stvarno. Ljubav prema plesu, to je to", otkrila je Sonja.

Iako nemaju mnogo slobodnog vremena, nađu vremena za druženje.

"Dovela sam malo Gogu da sudjeluje i u ovim fashion eventima i da vidi malo samo taj dio onog što ja radim pa da zna kako je u mojoj koži, kad ja već znam kako je u njegovoj", objasnila je Sonja.

A Gordan je otkrio kakva je Sonja kao plesačka partnerica.

"Sonji ide odlično, stvarno ne mogu reći niti jednu lošu stvar. Ona je odlična učenica, talentirana i prije svega marljiv radnik", izjavio je Gordan.

A nakon minglanja došlo je i vrijeme za svečani početak 28. Bipa FASHION.HR-a.

"Po sezonama Fashion.hr-a vidim kako ja starim uz svoj projekt, tako da je velika brojka 28. Neću reći jubilarna, ako skoro", izjavio je direktor Bipa FASHION.HR-a Vinko Filipčić.

Otvorenje je prošlo u znaku laganih ljetnih haljina, jeansa i jarkih boja.

"Mi smo materijale kupili još prošle godine jer se unaprijed opskrbljujemo ali boja ciklame je jedna od mojih najdražih boja. Volim tonove od fuksije, žarko roze do ciklame, to mi je jako ženstvena boja", otkrio je modni dizajner Robert Sever.

Sve je pratio prozračan make-up, s dominantnim ovosezonskim trendom - naglašenim usnicama.

"Danas ima jako puno mat ruževa koji stvarno traju. Znači, staviš ruž i ne moraš brinuti. A inače dobro je staviti ruž pa ga onda s obrisati maramicom, onaj starinski trik, pa ga opet staviti", otkrio je vizažist Saša Joković.

Na ovosezonskom Bipa FASHION.HR-u očekuje nas više od 20 revija te jedan novitet - večeras nas očekuju kolekcije posvećene muškarcima.

"Uzimajući činjenicu da se Hrvati sve bolje odijevaju i paze na svoj stil, smatrali smo da moramo nešto ponuditi i za njih. Po reakcijama koje imamo zasada mislim da će to biti izuzetno uspješan dan", izjavio je Vinko Filipčić.

Veselimo se kolekcijama, ali i druženju, jer osim mode, na Bipa FASHION.HR-u ne nedostaje ni zabave.

