Mjesec dana nakon rođenja sina Blooma Maja Šuput vraća se obvezama. Glazbenica poznata po svojoj ogromnoj energiji odlučila je pridružiti se kolegama u žiriju Supertalenta.

Traži se novi hrvatski supertalent, a audicije su u punom jeku. Samo mjesec dana nakon poroda za sudački stol sjela je i Maja Šuput.



''Meni je Supertalent oduvijek najdraži projekt i najgore je bilo ovo čekanje, ova pauza kad nismo snimali prošlu godinu. Zaista očekujem, odnosno Martina, Bilman, Janko i ja očekujemo onu našu energiju i vibru koja se uvijek dogodi kad se upali ona crvena lampica na kameri'', kaže Maja.



Čim se ta crvena lampica ugasi, Maja juri kući sinu Bloomu. Maleni dječak sad je u potpunosti centar njezina svijeta.



''Meni je do te mjere toliko prirodno došlo to majčinstvo da imam osjećaj kao da sam ih imala već sedam. Jednostavno mi ide. Ne znam kako da ti to objasnim. Prirodno mi je. Nisam nikad prije bila s bebama niti sam u životu presvukla nekom pelenu. Eto, nekako mi je sjelo i ja se samo bojim da mi to dijete ne ugušimo od poljubaca'', kaže Maja.



Njezin Supertalent sada će biti uskladiti majčinstvo sa snimanjima.



''A sad će biti tata i sin bonding dok sam ja tu na snimanju i mislim da će moj najveći Supertalent biti svakih pet minuta ne poslati poruku: Je l' spava? Je l' puna pelena? Je li sve u redu? Sad sam na snimanju cijelo vrijeme, daj mi ga slikaj. Mogu sad Facetime. Supertalent će mi na pet minuta odmaknuti misli'', kaže Maja.



Posljednjih tjedana upravo je ime Majina sina bilo tema mnogih razgovora. Iako su mnoge domaće zvijezde svojoj djeci odabrale neuobičajena imena, Bloomovo ime podignulo je mnogo prašine.



''Nismo dali nijedno ime koje smo ja i muž izabrali. Ovo nam je predložio jedan moj prijatelj i kolega. I onda smo čekali da ga vidimo. Kad sam došla iz bolnice. Onda smo još danima gledali i one prijedloge što smo ja i muž imali. Kad smo god pokušavali dozvati ili nešto, jednostavno nije pasalo. On baš izgleda kao Bloom, jednostavno bi ga pojeo'', priznala je Maja.

Maja, ali i ostatak žirija - Martina Tomčić, Janko Popović Volarić i Davor Bilman, sada imaju zadatak odabrati najbolje. Kao i uvijek, naš backstage pun je plesača, pjevača, iluzionista, gimnastičara i brojnih talenata.



Christian je došao iz Venezuele. Inače odvjetnik po struci, koji je u Hrvatskoj radio kao menadžer u hotelu, spreman je pjesmom očarati Hrvatice.



''Ja sam pjevač i kantautor. Stvarno volim pjevati. Vidio sam ovo kao dobru priliku. Ne očekujem pobjedu jer znam da ima mnogo talenata, ali barem da se ljudi upoznaju s mojom glazbom i da se pusti na radiju'', kaže.



Svoj put u finale osme sezone odlučila je potražiti i Sunčica



''Moj Supertalent je plesna točka. Ljubav prema plesu traje od malih nogu. Upisala sam se u baletni studio HNK-a u Splitu sa svojih devet godina'', kaže Sunčica Bandić.



Sigurno je da će nova sezona ponuditi pregršt smijeha, zabave, ali i mnoštvo emotivnih trenutaka.

