Iako se u Plesu sa zvijezdama kao član žirija tek sada predstavio široj publici, Marko Ciboci u plesnim krugovima već je dobro poznat. Reći ćemo vam samo da je proputovao svijet, ponio titulu najvišeg plesača svijeta i okitio se s više od 800 medalja.

Uz Larisu Lipovac Navojec, Franku i Igora Barberića, Marko Ciboci član je žirija nove sezone showa "Ples sa zvijezdama". Uspješan i talentiran profesionalni plesač na tom vrućem stolcu itekako je s razlogom. Iza sebe ima više od 30 godina plesnog iskustva:



''Krenuo sam vrlo rano sa ritmikom i baletom, krenuo u latino i standard čisto slučajno jer je moj brat plesao pa da probam i to, a uz latin i standard sam se susreo sa suvremenim plesom i azvršio karijeru s teatar artsom'', kaže.

Iako se tek sad predstavio široj publici, u plesnim krugovima već je dobro poznat. Možda najviše zbog osvojenih nagrada:



''Mi smo proputovali čitav svijet, najviše pobjeda je bilo na domaćem terenu a bilo je i vani također. Zadnji put kad sam brojao medalje imam nekih 348 zlatnih, 290 srebrnih, i 130 i nešto brončanih. To kad brišem prašinu me broj malo šokira...'', kaže.



Trenutačno priprema doktorski rad na polju plesne psihologije u Londonu. Od ranije je pak magistar hortikulture na Agronomskom fakultetu u Zagrebu. Predsjednik je Europskog plesnog vijeća, osnovao je Nacionalno Plesno Vijeće Hrvatske. Radi i kao plesni sudac, a kako plesač ode u mirovinu s plesnog podija?

''Nikako, nikako, ja i dan danas radim nekakve showove u Aziji kad me se pozove, ali to imate u sebi do kraja svog života, a kad ode u mirovinu kad vidi neki poziv van natjecateljskog dijela i kad želi doprinjeti iskustvom mlađim generacijama'', kaže.

A što je lakše, plesati ili suditi?

''Plesati je meni puno lakše, jer ne morate misliti apsolutno o ničemu, kad sudite onda morate u vrlo kratkom roku, nama na natjecanjima, imate 3 do 5 sekundi da odredite nivo para'', kaže.

Sudit će i u nadolazećim plesnim emisijama, ali i počastiti nas brojnim zanimljivostima, poput nastupa u Vlatkinu videospotu ili želje da zapleše s Bojanom:



''Prije 10, 15 godina kada sam bio aktivan u natjecanju, imao sam veliku želju biti mentor u Plesu sa zvijezdama, ali zbog moje visine nije bilo zvijezda koje su bile dovoljno visoke osim nje, i cijelo vrijeme mi je bilo u mislima joj da barem Bojana ona je dovoljno visoka. Ja sam sad u drugačijoj ulozi pa mi je bilo vrlo drago je vidjeti'', kaže.

Marko je inače službeno najviši plesač na svijetu.

''Da, tako je, sad sam u mirovini, ne znam tko je sad najviši, ali bio sam kad sam bio na plesnom podiju. 196 cm!'', kaže.



Pred nama je nova plesna večer - Fiesta latina, a pred žirijem, ali i publikom, nove odluke:



''Očekujem dobru zabavu, ples nije sam nekakvo sportsko natjecanje, ples je život, ples je sreća, kad plešete osjećate se pozivitivno. Želim svima da se dobro zabave, a sad tehnički, to ćemo poslije'', rekao je.



Ne propustite Ples sa zvijezdama u nedjelju u 20 i 15 na Novoj TV!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



Nisu uspjeli obuzdati strasti pa su se prepustili jedno drugom nasred plaže, a okupljeni su u nevjerici skretali pogled! +26

Bivšu pjevačicu srpskog porijekla pamte po jednom hitu, teška je 800 milijuna funti, a evo zašto sada svi pričaju o njoj! +10