Deset godina je prošlo otkad je Ecija Ojdanić odigrala prvu ulogu u vlastitom kazalištu. Uspjeh prve predstave pokazao se, ne kao početnička sreća, već ishodište jedne lijepe priče. Rođendan kazališta Moruzgva s njom su došli proslaviti kolege i prijatelji, među kojima su bili i natjecatelji showa ''Ples sa zvijezdama''. Što pripremaju za nedjelju, pogledajte u idućim minutama.

100-tom izvedbom predstave ''Otpisane'' obilježeno je 10 godina kazališta Moruzgva. Kad se prije cijelog desetljeća upustila u ovu avanturu, Ecija Ojdanić nije ni sanjala ovakav uspjeh.

''Lijepo je zapravo kad se osvrneš, nakon deset godina u kojim je bilo i uspona i padova i svega je tu bilo, ali da je sad jedna lijepa poduzetničko-umjetnička priča. Zaista sam ponosna da sam na čelu jedne takve priče'', rekla nam je Ecija.

Slavku Sobinu čast je biti dijelom ovakve predstave.



''Nikad nisam imao ništa stoto. Ne znam ako zbrojim sve svoje predstave ostale jesam li došao do broja sto, tako da je ovo iznimna i čast bit dijelom ovakve predstave, neopisiva sreća, mi smo postali obitelj'', zaključio je.

Dokaz je to da se snovi ostvaruju. Deset godina, dvanaest premijernih naslova i stotine predstava - rezultati su kojima se ponosi kazalište Moruzgva. Iako nije uvijek bilo lako. Slavko i Ecija, osim pozornice u predstavi ''Otpisane'', dijele i podij u showu ''Ples sa zvijezdama''. Iako su si konkurencija - svi se u showu dobro slažu.

''Dan nakon emisije uživo mi je bio iznimno težak, moram priznati, baš sam potonula, spustio se taj cijeli adrenalin, a onda sam shvatila da je to ipak show i na neki način su me te loše ocjene žirija pripremile na ono čega sam se najviše bojala da možda ispadnem prva. Ali bez obzira to je produkcijski najbolji show u Hrvatskoj'', smatra Ecija.

Došli su ih zato podržati i drugi kandidati, koji priznaju da su prezadovoljni premijernim nastupom.

''Ja sam presretan, nakon prve emisije, toliko smo dobili pozitivnih komentara i još uvijek ih dobivamo da sam ja van sebe. Znači internet gori'', rekao nam je Davor Garić, a prezadovoljna je i njegova partnerica Valentina Walme.

''Prezadovoljna, ne samo sa Davorom i sa našom točkom, nego sa svima, sa cijelim showom, sa produkcijom, ja sam uživala bio mi je gušt i bilo mi je jako emotivno'', rekla je.

Plesni koraci već su spremni za nedjelju. Ono što su nam obećali je - mnogo zabave.

''Za nedjelju za drugi live pripremamo, ali ono brutalni show. Uvažili smo ideje, odnosno kritike žirija i stavili smo mnogo plesnih elemenata, ali Tina i ja smo tako jednostavno nas vuče moramo imat neki show. To ćete vidjeti u nedjelju. To je tajna'', rekao nam je Davor!

Cijelu priču pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.