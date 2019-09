''Bolje biti pijan nego star'', ''Suada'', ''Ako su to samo bile laži''... Bezvremenske hitove Plavog orkestra na Rujanfestu su uglas pjevale tisuće obožavatelja. Loša kaže da je na sinoćnjem koncertu doživio i jedan povijesni trenutak, a otkriva i tajnu zašto su nakon mnogih desetljeća uspješne karijere ostali čvrsto nogama na zemlji. Odličnu atmosferu s koncerta Plavog orkestra donosi naš Davor Garić.

''Kaže Zalepugin, naš gitarista, kaže da je to nevjerojatno da u Zagrebu da svaki naš sljedeći koncert bude sve bolji, to je stvarno fenomen. Osjeti bend nakon 7000 koncerata kad je momenat za historiju. Preko svih reakcija je bilo to pjevanje'', govori nam Saša Lošić.

Dodao je da se on drži one stare fraze - koliko daš energije, toliko ti se vrati.



''Ali ja mislim da je u Zagrebu obratno, da nama publika više da energije i nas povuče u dobar show! Ja sam jako zahvalan publici, ovo je rijetko da se doživi i da se jedna takva bezrezervna emocija pruži jednom bendu'', smatra Saša.

Plavi orkestar došle su poslušati baš sve generacije.

''Svi znaju tekstove od početka do kraja! Svi i do zadnjeg reda, nitko nije toliko inzistirao na mobitelima, što je isto neka novost. Možda su se ljudi zasitili objavljivanja, možda žele samo uživati u tom trenutku'', smatra Saša.



Nije Loša zaslužan samo za ove bezvremenske hitove koje znaju generacije. Stvara i filmsku i kazališnu glazbu.



''To je baš ozbiljan posao i ,ožda imam 30 sati neobjavljenog materijala, neki dan sam morao praviti iz nekih svrha svoju biografiju, i izbrojao sam skoro 50 filmova i teatarskih predstava, žao mi je što to nisam objavio, ali možda će doć vrijeme za jedan rezime'', kaže nam.



Loša, kao skladatelj i tekstopisac, stoji i iza brojnih velikih hitova kolega glazbenika.



''Neki ljudi misle da su neke moje pjesme narodne, kao što je pjesma ''Iznad Tešnja zora sviće'', koju sam napisao za film Gori vatra, pa ''Malo je malo dana'', ''Ti se nećeš vratit'', onda pjesma ''Gardelin'' koju izvodi Severina koja je postala u Sloveniji narodna dalmatinska pjesma i tako milijun pjesama za koje ljudi ne znaju da sam ih napisao'', objašnjava nam.



''Čovjek je slobodan u životu kad više nema potrebe ostavljati dojam. Ja sam još uvijek slab, ali sam na pravom putu da mi bude svejedno hoću li ostaviti dojam ili ne'', zaključio je.

Iako su na pozornici već gotovo četiri desetljeća i slušaju vrisak obožavatelja diljem regije, ovi su dečki još uvijek čvrsto na nogama i za sebe, daleko od statusa zvijezda.



A čini se da ovi evergreen hitovi Plavog orkestra neće pasti u zaborav još dugo, dugo.

