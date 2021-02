Iako je glazba njegova ljubav od najranijeg djetinjstva, samozatajnog Tadeja javnost je upoznala tek prije godinu dana. Talentiranog Slovenca s petogodišnjom istarskom adresom život nije mazio. Svoje glazbene snove danas živi zahvaljujući činjenici da je čak dva puta pobijedio tešku sudbinu. Jednom na operacijskom stolu, drugi put u morskim dubinama. Inspirativnu priču o glazbeniku koji bi mogao slaviti čak tri rođendana donosi za In magazin Anja Beneta.

"Što su snovi kada nema nade", pita se Tadej u svojoj novoj pjesmi s kojom će se predstaviti na ovogodišnjem Zagrebfestu. Nažalost, slično pitanje ovaj karizmatični Slovenac sa istarskom adresom mogao si je postaviti još u djetinjstvu.

Tadej je naime rođen s teškom srčanom manom s kojom se borio gotovo do punoljetnosti. Zahvaljujući uspješnoj operaciji srca stavio je točku na taj nadasve stresan period svog života.

"Ne volim puno pričati o tome. To je bio dio mene od rođenja. I nisam se baš osjećao dobro, nisam imao zraka. U toj situaciji teško je stvarno preskočiti, ne fizički, nego psihički jer ne smiješ razmišljati na sve one stvari koje možda ne smiješ sutra raditi, ne možeš ovo, ne možeš ono. Moraš tu neku pozitivu naći i onda samo to držati do kraja i onda stvarati i puniti tu energiju, a ne možeš zaboraviti, jer to je dio tebe, ali preskočiti, i gledati sutra i živjeti za danas, i dobiti u sebi samo tu pozitivu, samo dobro stvari zakačiti i držati u sebi", ispričao je pjevač.

Danas Tadej živi punim plućima i glazbom slavi život. Šira javnost upoznala ga je na prošlogodišnjem Zagrebfestu. Pjesmom "Želim ti sreću" koju kao i ovogodišnju potpisuje bračni par Buljan, ostavio je snažan utisak i na publiku, ali i struku...

"Uvijek sam volio tu glazbu i slušao sam 'Splitski festival' još s mamom u Renaultu 4, još kazete smo vrtili, to je uvijek bio dio mene i mislim da će zauvijek biti", istaknuo je pjevač.

Dio njega zauvijek će biti i ljubav prema morskim dubinama. Posljednjih 15 godina hobi mu je podvodni ribolov. Ondje često puni svoje baterije , no jednom se prilikom umalo utopio. Život mu je ovog puta spasio brat.

"Mene je taj gušt po ribi, po ulovu vodio u nešto što nije pametno, i onda sam odlučio napraviti nešto prebrzo, ne sa onim timingom kako treba ići na more, smiriti se, napravit par zarona u plitku vodu. Znači, napravio sam jedan zaron u plitku vodu, i druga dva u stvarno duboku i imao sam sreću da je bio brat sa mnom", prisjetio se Tadej.

Iako mu je ovo bila još jedna životna škola, od svog hobija nikad ne namjerava odustati. No, danas ipak nikad ne bih napravio neki tako nepromišljen potez. U tome ga sprječava bezgranična ljubav prema jednoj pripadnici ženskog spola koja ima samo šest godina...Tatina mala mezimica već se pojavila i u jednom njegovom spotu...

"Ponosni sam tata. Neki dan je rekla: 'I ja ću isto pjevati, tata, i to je to. Rekoh dobro, ok..", otkrio je Tadej.

Iako ima svoju malu , Tadej je još uvijek u potrazi za onom većom princezom. Njegov ljubavni status trenutačno glasi slobodan. Zato za kraj otkriva čime ga možete osvojiti.

"Možda oči naprave nešto svoje. One same pričaju. Nije sad nešto mora biti plava kosa, ili ne znam što. Više oči daju sve od sebe. Mislim da mogu skužiti tko je čovjek, a onda cura još i lakše", zaključio je Tadej.

