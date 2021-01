Jedna od najvažnijih odluka za mladence, tijekom organizacije vjenčanja, svakako je izbor pjesme za prve plesne korake. Taj čaroban i nadasve romantičan trenutak pamti se cijeli život. Istražili smo za vas koje su najpopularnije pjesme koje mladenci u Hrvatskoj biraju za svoj prvi ples.

Kada bismo dodjeljivali titulu kralja prvog plesa, ona bi definitvno pripala legendarnom Oliveru. "Moj lipi anđele" , "Sreća je tamo gdje si ti" , "Vjeruj u ljubav", "Virujem u anđele" ili pak "Kad mi dođeš ti" - samo su neki od vječnih hitova nikad prežaljenog Olivera uz koje su generacije mladenaca odplesale svoj prvi ples. Bez Olivera kao da je nestalo sunca, no jedina je utjeha što je u svojim pjesmama i za sve buduće mladece sačuvao sve nježne riječi svijeta.



"Znaš šta me veseli, kad nas više nikad ne bude i nikog ne bude od ovdje živućih, pivat će se te pisme. To me veseli", priznao je Oliver jednom prilikom.



I duet koji je Marko Škugor otpjevao s Oliverom visoko je rangiran na listi pjesama za prvi ples.



"Od rođenja postojat će Oliver, postojat će iako ga više nema među nama. Ostaje mi taj duet u srcu. Imao sam veliku čast da se to tako dogodilo", izjavio je Marko.



Savršenim melodijama i stihovima za uplovljavanje u bračnu luku mnogi smatraju i one Petra Graše.



"To je meni velika čast i zadovoljstvo kad se neki prvi plesovi otvaraju s "Moje zlato", pa "Ako te pitaju". Međutim prije nekoliko tjedana sam dobio video gdje se ljudi žene uz pjesmu ''Voli me jer sam takvi kakav jesam'', na jednoj svadbi je bila pjesma "Ljubav sve pozlati". Za mene je to zadovoljstvo stvarno veliko", priznao je Petar.

Veliko zadovoljstvo je i za Ninu Badrić čije "Čarobno jutro" mladenci doslovno obožavaju.



"Ja razumijem zapravo da jako puno žena sluša to "Čarobno jutro, u očima mojim kad tvoja sam sva˝ i jednostavno čeka tu neku svoju priču života. Zapravo je to isto tako neki dar od Boga, da možeš isporučiti svoju dušu u toj pjesmi, isporučiti ljudima kao da je njihova, da više nemaš ti veze s njom. Eto, ja mislim da je mene ovaj gore pogladio", zaključila je Nina.

Svog asa u rukavu ima i Jacques Houdek. Na taktove njegove ''Živim za to'', u čiji je spot uvrstio i kadrove svojeg vjenčanja, mnogi su novopečeni supružnici učinili svoje prve zajedničke plesne korake.



"Kad napišeš pjesmu ona je neki dio tebe, neki moment tebe. Kad ona zaživi na radiju ili na televiziji onda to ima neke posebne emocije, ali kad se dogodi da je ljudi uzmu za svoj prvi ples onda je ultimativni kompliment", smatra Jacques.



Kompliment je svakako i crnogorskom slavuju Sergeju Četkoviću da je njegova "Ljubav" za mnoge hrvatske mladence prvi izbor.



"Mnogo njih se prepozna u tim pjesmama, u tim pričama i ja se samo trudim da to ispričam na pravi način", izjavio je Sergej jednom prilikom.



Postoji još pregršt predivnih pjesama s kojima možete proslaviti svoju ljubav. Svaka od njih, baš kao i svaka ljubavna priča, posebna je na svoj način. No, jedno je sigurno. Ako ste još uvijek u potrazi za onom pravom, s nekom od ovih predivnih balada sigurno nećete pogriješiti.

