Svima dobro poznato lice iz hrvatskih serija, glumica Petra Kraljev, ovu neizvjesnu godinu odlučila je provesti u rodnom Splitu. Zašto se preselilia natrag u Split, kako na nju reagiraju slučajni prolaznici te zbog čega se tijekom razgovora rasplakala, otkrijte u našem videu.

Bilo da ste je upoznali kroz ulogu Nere iz serije "Zlatni dvori" ili je zavoljeli kroz lik Mirele iz uspješnice Nove tv "Na granici" - glumica Petra Kraljev koju su upravo te uloge vinule u sam vrh glumačkog svijeta, priznaje, privatno nije slična ni Neri niti Mireli. Iako to nekad gledatelji znaju zaboraviti.



" U Zlatnim dvorima tu su me ljudi mrzili, imala sam situaciju kad me žena u Zagrebu pljunula. Je li treba više šta nadodati? Zato što je ona bila bijesna jer se ja opet miješam između Katarine i Matka, haha, prekomično. Samo je došla - puj ma šta to radiš, nemreš mi tak. Dok Mirelu su svi obožavali zato šta je ona bila narodna žena, prava onako, haha", ispričala nam je Petra.



Gledajući na njezine glumačke uspjehe teško je posumnjati da od malih nogu nije poželjela biti glumica. Petrini snovi su bili prvo biti balerina, potom pravnica, ali najzanimljivije i časna sestra, presudan je bio govor na mikrofonu.



"Onda bih ja od limenki sebi napravila mikrofon i ne znam kako sam ja to zamislila u svojoj maloj dječjoj glavici, kao da časne pričaju na mikrofon - to nitko nije vidio, ali to je meni bilo tako u glavi i cijeli život sam patila za dugom kosom. Onda bi stavila maramu, limenku i ja bi čitala evanđelja. I meni se to svidjelo, ali ja nisam ni znala što je to - pričanje na mikrofon i duga kosa", prisjetila se glumica.



Od tih snova je odustala i upustila se u glumački svijet gdje svakom novom ulogom može biti netko drugi. Upravo je ti izazovi vuku naprijed i od nje traže da uvijek daje svoj maksimum. A ta doza stresa joj sada najviše i nedostaje.



" Da se ujutro probudim, da zvoni taj alarm u 4 ipo, da ja histeriziram kako ću zakasniti da je kraj svijeta. Fali mi to da se netko dere - Idemo na seet - nedostaje mi da učim tu gomilu tekstova. Nema nigdje takve ekipe, ne znam šta se dogodi na tim serijama i zašto je uvijek toliko dobra i pozitivna energija svi smo tamo sretni i zadovoljni", zaključila je.



S dolaskom epidemioloških mjera mnogi su se projekti otkazali ili pak prolongirali za bolja vremena, a upravo je to i glavni razlog zbog čega se Petra vratila u rodni Split. U Dalmaciji je željela napraviti s prijateljicom, glumačke radionice, a interes polaznika je zaista iznenadio.



"Kad smo mi to tek objavile onako nitko se nije javljao. Ja govorim, ovo je propali projekt, već me panika krenula hvatat. I onda od jedan put ne znam što se dogodilo, u jedan dan smo mi imali popunjena sva mjesta. Mislim da je trebalo dok ljudi shvate da nije neka šala", zaključila je.



No i radionice će pričekati sljedeću godinu jer sigurnost polaznika, Petri je na prvom mjestu. A na radionicama će se učiti apsolutno sve što treba znati jedan glumac. Mi smo Petri dali iznenadni mali izazov. Prvo nam je trebala odglumiti sretnu ženu - što se nije pokazalo kao pretežak zadatak.

Odlučili smo zapapriti izazov i iz sretne žene morala je uskočiti u ulogu tužne, suze su bile poželjne. I za kraj vratiti se u ulogu iz Zlatnih dvora - koju je obilježilo bahato i razmaženo ponašanje.



Velikih želja za ove blagdane, kaže - nema, samo bi voljela kada bi se ispunila ona jedna svima zajednička, a to je da nam se životi ponovno vrate na staro.

