Žude li naši glumci za snimanjem vratolomnih akcijskih scena? O kakvim pothvatima sanjaju, a čega se boje? Uz kakve se filmove vole opuštati kad su samo gledatelji? Na ta i druga pitanja odgovorili su nam Dino Rogić i Petar Puškarić, zvijezde naše serije Na granici.

Gerard Butler je uspio spasiti svijet, a u filmu Hunter Killer suočio se s brojnim teškim odlukama. Akcijski trileri podrazumijevaju mnogo skakanja, trčanja i akrobacija, a s obzirom na to da se glavna radnja odvija u podmornici, bilo je i mnogo ronjenja. Naši su nam glumci otkrili kako bi se oni snašli u takvim ulogama.

''Ja sanjam o filmu, odnosno o trenutku, kada će me prisiliti da skačem iz aviona, kada ću morati roniti za nekakvu ulogu i slične stvari'', otkrio je Dino Rogić.

''Ronio bi radije, a skakao iz aviona bi me baš strah bilo. Ne bi mogao, ono ekipa koja skače to s padobranom... Ne, ja to ne mogu'', priznaje Petar Puškarić.

Glumac Petar Puškarić (Foto: Dnevnik.hr)

Dino, kako kaže, nema nekih velikih strahova, no ako mora birati između visina i dubina... ''Čak malo više more respektiram i u moru mi je još uvijek dok ronim, onako, jedan malo čudan, malo neugodan i tjeskoban osjećaj recimo'', kazao je.

Iako bi se vjerojatno dobro snašao u ovakvom filmu, privatno Petar ima strah koji ga sprječava od uživanja u moru. ''Morski pas. Baš grd strah. To i... A da, morski pas'', otkrio je.

Što su još otkrili Dino i Petar, pogledajte u video priči.