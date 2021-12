Petar Grašo će ponovno iznenaditi svoje obožavatelje novom pjesmom "Jel ti reka ko". Za pjesmu za koju kaže, da je dao najbolje od sebe, snimljen je i videospot i to u Istri i Dalmaciji. Je li Petar imao tremu pred velike nastupe koji ga očekuju nakon Nove godine u Splitu i Zagrebu te kako po prvi put pred kamerama komentira svoju vezu s mladom glazbenicom Hanom Huljić, saznajte u prilogu In magazina!

Nakon što je u medijima odjeknula vijest o vezi pjevača Petra Graše i glazbenice Hane Huljić, novi ljubavni par odlučio je šutjeti na tu temu. No, sve do sad. Petar Grašo po prvi put pred kamerama za našu emisiju, odlučio je stati na kraj svim nagađanjima.



"Vrlo smo sretni i zadovoljni i tako treba biti. Hana je jako dobro i sretni smo", rekao je Petar.



Iako kratko, Petar je dao do znanja svima, da mu u vezi s mladom glazbenicom cvjetaju ruže. U prethodnom periodu dok se nisu oglašavali na ovu temu, priznaje, kako su ga pojedini mediji zaista iznenadili.



" Ja sam nekako naučio da s obzirom da dosta skrivam svoj privatni život, naučio sam da je pozornost medija tim veća. Ali moram biti iskren da me pomalo iznenadila kreativnost određenih medija u smišljanju raznih i raznolikih oblika ničega, zapravo. Mi živimo svoj život i bitno je da su ljudi oko nas zadovoljni i da su svi mirni ali i zadovoljni.", objasnio je Petar.



A kao i na privatnom putu tako i na poslovnom, Petar uživa u svemu što radi. Nova pjesma "Jel ti reka ko" donosi ono najbolje od Graše.



"Mislim da je ovo pjesma koja će sigurno ostati i koja je dugotrajna. Imamo pretenzije da nekako naše sve pjesme nadžive više od godine dana i u tome smo uspijevali zadnjih 25 godina. Ono što očekujem je samo da se ljudima svidi. Radili smo puno na njoj i pleli smo vez po vez dok ne dobijemo cjelinu na koju ćemo se naježiti'', priča Grašo.



Iako je teško povjerovati, ali i Petar uvijek ima dvojbe hoće li se nove pjesme svidjeti publici. Jer kaže, recept za hit - nitko nema.



" Shvatili smo da je najvažnije u životu rasteretiti se tog nekog rusaka i bremena prošlih uspjeha. Jer kad razmišljaš da moraš nadić "Ako te pitaju", pa "Moje zlato", pa moraš nadić "Srce za vodiča", "Volim i postojim", sve te neke lijepe pjesme s kojima ljudi žive onda ti to postane opterećenje. Onda kažeš sam sebi - ništa ne moraš. Samo ti treba bit lijepo dok se igraš i pjevaš i komponiraš. To je nekako nit vodilja Tonču, Vjekoslavi i meni.", objasnio je.



Videospot za pjesmu bit će spoj Istre i Dalmacije, a upravo u Splitu, Petar je snimao pojedine scene u Spaladium Areni u kojoj će nakon 5 godina od posljednjeg koncerta ponovno nastupati sljedeće godine.



"11.02. je splitska Arena, 26.02. je Zagreb i to je nešto čemu se stvarno radujem i moram bit iskren, da će se tri mjeseca pred sam koncert prodat više od pola kapaciteta i to čak u ova nesigurna vremena. Kad ljudi ne znaju da će koncerta biti baš tad ili ćemo ga morat odlagat za neki travanj, ali za sad će koncerta bit i radit ćemo doista veliki spektakl.", kaže.



A kad Grašo najavi spektakl ništa manje se ni ne očekuje.



"Ono šta mogu očekivati je da ćemo ići stepenicu iznad sa produkcijom. Šta znači da će to biti jedan koncert koji će biti izuzetno efektan. Što se tiče pjesama Petar Grašo, ogroman bend, radost, veselje, hitovi, dva sata", kaže.



Ne sumnjamo da će upravo i u Spaladium Areni, Petar u glas s publikom zapjevati i novu pjesmu - "Jel ti reka ko".

