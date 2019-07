Presretan i OČaran atmosferom, Petar Grašo je u dvosatnom nastupu otpjevao svoje najveće hitove. Zašto Petar i Danijela vole gledati snimke svojih kocerata, kako izgleda dan kad ništa ne rade, ali i zbog čega rijetko NAStupa u Splitu, otkrio je našem Hrvoju Kroli.

Koliko je splitski glazbenik nedostajao publici u svojem gradu, dokaz je i to da je nakon koncerta još satima dijelio autograme i strpljivo se fotografirao.



"Ima momenata kad si u životu umoran ali ako uživaš s ljudima dilit vrime na bini i ako si se pojavio van bine, onda nije opcija bar meni jer ne možeš reći ne nekome tko te voli - to je veliki udarac ljudima koji to ne zaslužuju. Ako sam umoran i ne slikaje mi se onda neću ni izaći ali ako izađem ljudi koji me vole ne zaslužuju da im kažem ne može", priča nam Petar Grašo.

A upravo rodni grad čuva za posebne koncerte. Ne može ga se često čuti u rodnom gradu, ali kad zapjeva - on i publika postaju jedno."U Splitu sam svira ima možda godina dana i sljedeći moj koncert u Splitu bit će najvjerojatnije dogodine, planiramo napraviti splitsku arenu, u međuvremenu ne. Mislim da se ljudi moraju malo zaželjeti to je normalno, ne možeš svaki dan jesti istu hranu - dosadi ti koliko god to može biti i kavijar. Ovo je bila jedna koncentracija čežnje koja se dogodila", objašnjava pjevač.Petrova dugogodišnja djevojka Danijela nije uspjela biti u publici, no ni to nije prepreka kada je dijeljenje savjeta u pitanju. Snimke nastupa obvezno gledaju zajedno."Bit će snimka i morat će gledat cili koncert tila ne tila, Mi smo ti dobri kritičari, nismo ko laska jedno drugome, niti se ja volim družit s ljudima koji će mi reći da sam najbolji u svemu, to je bez veze. Kažem joj ovde si dobra, ovo bi malo drugačije onda ona meni kaže ovo ti je super - ponekad se složimo ponekad malo posvađamo, ponekad se super slažemo - sve šta rade mladi, sve šta vole mladi", šali se Petar.Petar je pjesmom odao počast i velikanu hrvatske glazbe Oliveru Dragojeviću. Prisjećajući se kako mu je upravo Oliver sa 16 godina otvorio put prema estradnom nebu, kada je otpjevao Petrovu pjesmu Boginja."Oliver je otišao 29.07. prošle godine i od tad je u ustima puno, puno ljudi. Neki zaista imaju potrebu, neki to rade iz mode, ali ja se svih ovih godina na bini sjetim ljudi koji su mene učinili boljim. Bilo bi pretenciozno reći da smo bili prijatelji, on je imao svoj krug ljudi, ali znao me kao djete i njegovu djecu znam i kroz ovih mojih 43 godine, imali smo neke 10-te večeri u kojima je on ostao u sjećanju", prisjeća se Grašo.Iako ga očekuje dugo, toplo, radno ljeto, Petar nam otkriva da će ipak pronaći malo vremena za sebe.Sudeći prema interesu publike, Petar je dobrodošao i češće pjevati u Splitu, no morat ćemo ipak pričekati još jedan spektakl koji će nam pripremiti sljedeće godine u Spaladium Areni.

