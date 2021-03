Splitski pjevač Petar Dragojević uskoro će objaviti novu pjesmu u kojoj pjeva o nesretnoj ljubavi. To je bilo prvo što je za IN magazin otkrio u šetnji Marjanom, gdje proteklih godinu dana provodi dosta vremena. Kako živi u vrijeme pandemije, o kakvom poslu razmišlja ako se zabrana koncerata oduži te koja mu je neostvarena želja, otkrio je Hrvoju Kroli.

Ovog puta Petar se predstavlja u bržoj pjesmi koja mu je najava za nešto toplije dane. No isto je ostalo pjevanje o nesretnim ljubavima, iako je on sretan u ljubavi već 15 godina. Postavlja se pitanje kako uspije približiti slušatelju ljubavne brodolome.



"Svi smo u životu imali recimo pogrešne ljubavi. Misliš da je to ljubav tvog života, ali to nije to tako, pa to razumijem. I mi smo u mladosti također bili zaljubljeni pa to nije uspjelo, ustvari tek nakon nekog vremena nađeš pravu svoju srodnu dušu", priča Petar.



Upravo u ovoj situaciji u kojoj živimo Petar kaže da se i on okrenuo obitelji jer, osim što ima više slobodnog vremena, obveze prema petero djece ne padaju mu teško, iako je u jednom trenutku bilo jako veselo.



"Pogotovo ta online škola! Koliko je dobro, toliko je i loše jer mi trebamo biti i profesori i sve. Oni računaju na jedno dijete, a kod mene ih je troje u školi. Onda bi žena najviše učila s njima, a ja bih izmišljao kulinarske recepte, što je opet u jednu ruku dobro'', govori.



Kuhanje je Petrova druga ljubav. Splićanin ističe kako se u kuhinji snalazi kao i na pozornici, a neostvarena mu je želja jednog dana imati i svoj restoran.



"Tko zna, za pet, deset godina... Volim isprobavati, volim kužinavati, stvarno sam uvijek oko kuhinje. Šta god treba kuhati, to volim i to mi je baš super. Isprobavati i nove recepte, pa izmišljati... Često mi dođu prijatelji, ne sad kad je korona, ali prije su znali dolaziti pa bih ja uvijek nešto radio na neki svoj način'', govori.



Trenutačna situacija daleko je od odlične, pogotovo za glazbenike, koji svoj posao, nažalost, ne mogu odrađivati. Koncerti i glazba uživo zasad još nemaju zeleno svjetlo.



"Čekamo da se nešto dogodi. Kako su nam rekli da stegnemo remen, stegnuli smo remen. Sad hoću li nešto drugo raditi ako ovo još potraje, tko zna, ali što će biti, ne znam. Nadam se da bi poslije petog mjeseca kad malo zatopli mogli malo otvoriti glazbu i da će to bit OK. Ja sam rekao, dok imam dvije ruke, mogu kopat krumpire, kako su rekli, pa nije to ništa sramota, zašto ne?" govori.



Susret s Petrom na Marjanu nije slučajan. Naime, njega se ovdje sve češće može vidjeti upravo zato što pokušava održati kondiciju koju je imao prije nego što se, kako kaže, uljuljao bez koncerata.



"Moram se malo pripremiti, zato stalno vozim bicikl čisto da održim balans jer isto tu kondicijski treba biti jak. Pogotovo moraš imati kondiciju u plućima jer to je i napor dva-tri sata skakati na bini i putovati", kaže Petar.



Uz nove pjesme i dobru kondiciju vjerujemo da će Petar uskoro biti i sa svojom publikom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.