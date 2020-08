Nakon 17 godina braka, Petru Dragojeviću nije se lako poistovjetiti sa stihovima svoje nove pjesme o neuzvraćenoj ljubavi pa je tako u glumačkim vodama, za potrebe videospota, zaplivao vaterpolist Ivan Buljubašić sa suprugom Marinom. Kako je Marina, glumeći neudanu djevojku, na kraju završila bez vjenčanog prstena, ispitala je Sanja Kuzmanović.

Uz malo sriće i nešto više talenta nastala je nova balada Petra Dragojevića.

"Napravio sam tu jednu pjesmu i ustvari prvo sam poslao Petru da on čuje pa da se dogovorimo kome bi mogli ponuditi tu pjesmu, haha. Onda je Petar to otpjevao, pa sam ja rekao to je ludilo brale", rekao je glazbenik Darko Bakić.

No unatoč tomu što je za potrebe pjesme otvorio dušu, Petar se, kaže, nije prepoznao u ovoj baladi o neuzvraćenoj ljubavi.

"Imao sam davno takvih nekakvih ljubavnih razmirica, to je bilo kad smo bili djeca. Teško je meni govoriti sad kad sam u braku 17 godina, teško je pričati o tome. A bilo je svega, bilo je nekad da me utuklo, znaš, nekad bi odmah izašao vanka, a znaš ono... To nije ustvari ljubav, misliš da si ludo zaljubljen, a ustvari balavurdija, kako bi mi rekli", ispričao je Petar.

Prije 17 godina Petar se zakleo na vječnu ljubav svojoj supruzi Andrei, s kojom je krajem prošle godine dobio peto dijete.

"Djeca su već oko malog, a i onda je to cijela gungula, oni ga zabavljaju i rastežu, nije mu nikad dosadno jadnome. Ali je dobro dijete. Najmirnije do sada, haha..", otkrio je pjevač.

Do posljednjeg trenutka nisu znali spol djeteta jer je obitelj Dragojević odlučila strpljivo čekati iznenađenje.

"Kao ne pitamo nikad, šta je je, nek bude neko iznenađenje pozitivno, kad već imaš dvoje, troje, onda ti više nije bitno koji je spol nego samo da je sve okej", istaknuo je Petar.

I dok se neki muče i s mnogo manje djece, ova sedmeročlana obitelj pronašla je formulu za uspjeh. "Posložiš ih. Ne može jedan jesti u podne, jedan u tri, jedan u pet, moraš imat neki red. Imaš red, oni zajedno idu spavati, zajedno jedu, kad uče onda zajedno uče, jednostavno mora biti neki red i nema problema. Kao u autobus kad ulaze, haha, organizacija mora biti i to ti je to. Kad se mi negdje pojavimo uvijek je: 'Ajme kolika familija, kako vi to uspijete'. Meni je to normalno. Kad mi netko fali, imam detektor taj", ispričao je pjevač.

Ako vam se učinilo da ste u videospotu ugledali našeg vaterpolskog reprezentativca, dobro ste vidjeli. Za glavne uloge bili su zaduženi Ivan Buljubašić i njegova supruga Marina.

"Nismo imali vremena za casting u agenciji, pa smo nazvali par prijatelja hoće li nam odglumiti te neostvarene ljubavi. Ustvari, ovo dvoje su vrlo ostvareni. Oni su muž i žena, oni su ustvari glumili da su razdvojeni, da nisu jedno za drugo, a ustvari su jako dobro jedno za drugo. Ali se ipak dogodila jedna nezgoda na snimanju, Marini je ispala vera u škrapu", otkrio je Darko Bakić.

"Uglavnom, sjedili smo na stijenama i snimali smo nekih 10 minuta, Ante je snimao krupni kadar ruku, i na to ga je Ivan upitao trebamo li možda skinuti prstenje i ja sam ga već krenula skidati... Ante je rekao pazite samo da vam ne... I čulo se točno to, ding ding ding... Prsten je upao dolje ispod stijena. Imam jednu fotografiju koja vrlo dobro pokazuje kako se moj muž namučio da pronađe prsten", ispričala je Marina Parlov Buljubašić.

"Pomaknuo sam stijene tamo, čovječe, hahaha...", našalio se vaterpolist. No Buljo uzvraća udarac time što od tada zafrkava Marinu da se malo previše uživjela u ulogu nevjenčanog para.

"Ali moram priznati da mi jako fali prsten, nije me briga ni koliko košta, baš imam sentimentalnu vrijednost, jako volim taj prsten, ali lijepo je biti bez prstena, osjećam se puno mlađe, hahah... Kupi mi novi, molim te. Za 25 godina braka", rekla je Marina suprugu.

Ne znamo gdje će dočekati srebrni pir, no znamo gdje i kako Buljubašići provode ljeto.

"Stacionirani smo u Makarskoj, bili smo na Visu tjedan dana. Noi je super, svaki dan je na plaži, a mi smo nekako spojili ugodno s korisnim jer svaki dan nešto snimamo, imamo neke poslovne ponude", otkrio je Ivan.

"Meni se spot stvarno sviđa. Nije to zbog nas nego zbog pjesme. Gluma je vrhunska", dodao je vaterpolist.

