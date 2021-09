Pet poznatih, uspješnih i snažnih Hrvatica upitali smo čime ih je njihov muškarac osvojio i bacio na koljena. Nives Celzijus, Maja Šuput, Snježana Mehun, Ivana Mišura i Jelena Perčin Otašević zaljubljene su do ušiju, a nama su otkrile što je pri prvom susretnu bilo presudno da su se zaljubile. Izgled, šarm, duhovitost, moć ili nešto drugo? Saznajte u videu In magazina!

Bez obzira na to jesu li oni leptirići u trbuhu poletjeli na prvi pogled ili nakon godina prijateljstva, ljubavnim se iskricama ne može pobjeći. No zbog čega se zaljubimo? Što nas to baci na koljena? Šarm, duhovitost, dobar izgled ili faktor X? Svatko ima svoj razlog. Nives Celzijus u vezi je više od godinu dana. Misterioznog ljubavnika skriva, no otkrila je njegov as iz rukava - pustio ju je da leti raširenih krila.



''Meni je zapravo u svim tim odnosima uvijek falilo slobode. To da me netko stalno ne zivka ''di si, šta si''....mi ćemo to sve proć, nema tu nikakve neiskrenosti, laži, mi na kraju sve to rješimo samo to ne mora biti na dnevnoj bazi. Tako da, mislim da su razumijevanje i tolerancija prvi razlog, ali uz to je i bolesno zgodan'', otkrila je Nives.



Snježana Mehun svojem je Franzu rekla DA. Prije tri je godine njihova poslovna suradnja prerasla u ljubavnu romasu. A što ju je kod Franza privuklo?



''Neugodno mi je, kako ću sad o tome pričati. Ček da pokucam u drvo, da ne ureknem, da ne krene raditi neke gluposti. Sigurno da me privuko svojoj osobnošću, naravno atraktivan je muškarac, to je bilo prvo s čim te netko privuče. Super je kao osoba, dobar je, izuzetno je sposoban. To mi se jako sviđa, to mi imponira kad je netko inteligentan'', rekla je Snježana.



Posao je kumovao ljubavi i ovog para. Glumicu Jelenu Perčin na setu je osvojio kolega Momčilo Otašević.



''Ako bi mogla reći zašto nekog voliš ili se zaljubiš u njega to je taj njegov nevjerojatan karakter, toliko je pozitivan, nema u sebi agresije, čovjek ne može doći s njim u konflikt, ja se s njim ne mogu posvađati. To je divno. Čak i kad me iznervira, ta njegova vedrina je toliko zarazna da se ne mogu ljutiti na njega. Mi se nikada nismo posvađali'', rekla je Jelena Perčin.



Nogometna legenda i najljepša Hrvatica Goran Vlaović i Ivana Mišura, ovih su dana svoju ljubav okrunili brakom i kćerkicom Vanom.



''Goran je jedna vrlo dobra osoba, plemenita bih ja rekla. Ta njegova energija je zaista nešto posebno. Između ostalog je i duhovit, sad znam da je i brižan otac. Kad nekog voliš i poštuješ, kad tebe netko voli i poštuje, nema su tu što više reći! To je idealna kombinacija što mi svi tražimo'', zaključila je Ivana kad je Goran u pitanju.



U gotovo idiličnoj obiteljskoj bajci uživa Maja Šuput. Majka šestomjesečnog Blooma dobro zna čime ju je osvojio njezin Nenad.



''A ja i Nenad imamo isti način. Ja mislim da smo se mi zato i zaljubili jedan u drugog, jer mi volimo isti lifestyle. Meni samo da je dobar hotel, da je dobar restoran, da ja pijem dobro vino, da se špicnemo, da izgledamo super, da je nama veselo, lijepo'', objasnila je Maja.



A znači li to da je Nenad sad kad su u braku treba iznova zavoditi svaki dan?

''Pa nije da se zavodimo, ali recimo ne bih voljela da on više nije tako veselo i energičan, jako je pozitivan i to je ono što mene drži tom nekom pozitivnom energijom. Znaš kad se probudiš pored nekog, ''ljubavi hoćeš kavicu?'', da ti je lijepo. Zamisli probudiš se pored nekog murguda! Ako to dođe, ja ću se razvest, pa Bože moj'', zaključila je Maja u svom stilu.



Nadamo se da to toga ipak neće doći i da će ljubav trajati zauvijek.

