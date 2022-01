Pero Kozomara autor je brojnih hitova koje slušamo svakodnevno na radijskim postajama, no ovaj skladatelj privatni život voli držati po strani. Ipak, ususret velikom koncertu Klape Rišpet u Zagrebu, otkrio nam je neke manje poznate detalje iz života. Kako je ovaj hitmaker od rocka stigao do klapske pjesme, koju je pjesmu posvetio svojoj supruzi, saznajte u prilogu In magazina.

''Samo me čvrsto stisni za ruku'', ''Prsti zapleteni'', ''Kada žene tulumare'', ''Dugo nije pala kiša'', ''Ne more mi bit''. To su samo neke od stotine pjesma koje su proizašle iz glazbene radionice Pere Kozomare i uvukle se u srca slušatelja. Ovaj skladatelj živi glazbu više od 3 desetljeća. Iako je cijeli život u glazbi, prvi ozbiljniji nastup je imao davne 1987. godine



"Grupa Delfini, Oliverov prateći bend Dupini mi je otpjevala prvu pjesmu koju smo snimili za Cavtatski festival, nakon toga sa svojim rokerskim bendom "Vrijeme nježnosti" 88. godine. Pa 95. godina pobjeda sa Alenom Vitasovićem pjesma "Bura" na Melodije Jadrana. Pa Karan "Samo me čvrsto stisni za ruku" imao je bend Big blue. I tako sve do 2008. kad sam čuo prvi put Cambi Kaštela kako rade obrade Gibonnievih pjesama i to mi se jako svidilo", prisjetio se.



Upravo je s tim Pero ušao polako u svijet klapa. Ovom, u duši rokeru, svidjelo se da se klapska pisma može predstaviti i na drugačiji način osim na onaj na koji smo dotad navikli. A onda su uslijedile njegove pjesme koje su već postale evergreeni.



"Tu je ''Ne more mi bit'' za Cambi, ''Zora bila'' za Intrade, ''Još ne mogu pristat volit'' za Iskon, ''Od zipke do križa'' - Cambi, sad se ne mogu svega ni sjetiti. I onda sam došao do te spoznaje da bi stvarno bilo interesantno napraviti svoju klapu i svoju ekipu i pokušati se na ovom našem estradnom nebu predstaviti s nečim drugačijim, nečim novim", kaže.



U moru klapa koje su se sastavljale u to vrijeme, Klapa Rišpet je s prvom pjesmom uspjela skrenuti pozornost na sebe. Pero nam priznaje da najviše zahvaljuje Miši Kovaču koji je pristao tada napraviti duet, dok ni sami momci u klapi do posljednjeg trenutka u to nisu vjerovali.



" Je li stvarno Mišo? Oni s brkovima? Pravi Mišo? haha kažem ja - jee, pravi Mišo haha Kad su ga vidili u Zagrebu pali su u nesvijest, to je bio show program. A to nam je i dalo vjetar u leđa jer je prva pjesma Rišpeta i bila duet s Mišom Kovačem - ''Sunce mi od tebe dolazi''. Hvala puno barba Miši na tome šta nam je pružio povjerenje.", priča Pero.



Nakon Miše Kovača uslijedili su dueti s Jelenom Rozgom, Doris Dragović, Duškom Čurlićem. Mnogo je nota prošlo kroz prste ovog glazbenika, no jedne nikada neće zaboraviti. Naime, pomoću njih osvojio je sadašnju suprugu.



"Samo me čvrsto stisni za ruku - bili smo momak i cura i dogodila se svađa ka između svih koji su u vezama šta je normalno. Ja odem kući i uzmem gitaru, napišem pismu. Vidili smo se nakon par dana, ona ljuta ko pas na mene, ja kažem ma sve ok, ljuta si i ne moramo bit više zajedno ali bili ti poslušala jednu pismu šta sam ti napisa - i upalilo je hahaha", priča.



Svoj privatni život voli držati daleko od očiju javnosti jer kaže - glazba je ono o čemu se treba govoriti. Zajedno sa suprugom Dijanom je sretne 33 godine.



" Ona se ne voli slikati za novine ni ništa. Nju to uopće ne zanima, ona je prava žena, majka, kraljica, šta se kaže. Ona stvarno drži doma ne 3 nego 4 zida kuće i hvala joj na strpljenju sa mnom - ja sam isto težak čovjek, nisam ja baš lagan i jednostavan čovjek. Uz to imam sreću da imam i sina Duju, on ima 30 godina. Svirao je kao mali ali onda je prestao svirati, ali je naslušan glazbe i on mi je super vizor za Rišpet, fantastičan", kaže.



Od rokera do jednog od naših najpoznatijih skladatelja - sve je to Pero Kozomara. Uživat ćemo još u mnogim njegovim uspješnicama koje tek dolaze, a dio opusa koji nam je već poklonio možete poslušati na koncertu Klape Rišpet 23-eg ožujka u dvorani Lisinski u Zagrebu.

