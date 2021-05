Pero Galić, frontmen Opće opasnosti, prije nekoliko dana ponovno je postao djed. Na svijet je stigla njegova unučica Katja. Ovaj rocker prvi put se u ulozi djeda našao sa samo 42 godine. Kako se snalazi u ovoj životnoj ulozi, zašto mu je obitelj uvijek na prvom mjestu te što novo priprema Opća opasnost, otkrio je Juliji Bačić Barać za IN Magazin.

Opća opasnost u godini bez koncerta vrijedno je radila na novim pjesmama. I to nije jedina lijepa vijest u njihovim redovima.

"Mislim da imamo jednu novu pjesmu, jednu od dobrih deset koja će sigurno biti slijedeći singl, a usput se rodila i mala Katja, moje drugo unuče, tako sam ja sad u tom svijetu najsretniji ponovno", priznao je Pero.

Ponovno u ulozi djeda itetako je razlog za sreću frontmena Opće opasnosti.

"Mala je, ima 10 dana, David ima deset godina pa je nama super. Radost je ogromna jer još jedan novi život raste na ovoj zemlji, a zato i jesmo na kraju krajeva posađeni ovdje", zaključio je glazbenik.

Desetak dana stara Katja i 10-godišnji unuk David potpuno su osvojili srce ovog rokera.

"Mislim da niti jedan djed ne zna što je to i zašto je to tako. Kad je Dajana bila mala beba, naša kćer to je bilo malo ipak drugačije, s Davidom je to bilo drugačije, a sad će vjerojatno i s Katjom to biti drugačije. Pogotovo jer je i curica pa to ima sve svoje", kaže Pero.

Unučicu Katju rodila je njegova kći Dajana, koja je prvi put postala majka sa samo 18 godina, a Pero mladi djed s 42 godine.

"Naravno da je bilo malo poteško kad je Dajana s 18 godina bila trudna, ali ni tužni tada sigurno nismo bili, samo malo zabrinutiji nego što smo trebali biti. Ali nikakav to nije problem, a s 42 djed, što sam trebao doći sa 72 pa mu ne mogu ni loptu dodati", našalio se Pero.

Rano je obitelj zasnovao i Pero, a danas su mu upravo supruga, djeca i unuci na prvom mjestu.

"Mi smo do neki dan bili četiri generacije pod istim krovom. Ja sam se oženio s 22 što je isto tad bilo - jao mlad si. I to 1992.godine, tad je bilo vrijeme nesigurno totalno i ni sekunde nismo požalili, ni Ivanka ni ja", otkrio je.

Gotovo 30 godina je u skladnom braku, a isto toliko traje i njegova veza s Općom opasnosti. Dečke iz Županje prati glas rokera bez poroka.

"Kako Slavonac neće piti rakiju koju sam ispeče ili nazdraviti pivom kad je utakmica? Naravno da smo u svemu tome, ali poroci kao poroci, što su danas poroci moramo i o tome dobro porazmisliti.

Nekad je duga kosa bila zlo najveće na svijetu, a i moj otac je tad mislio kad sam pustio dugu kosu da sam ja možda i loš. Ali naravno othranio si me, znaš da nisam loš, to je samo zbog trenutka kojeg ja sad živim", objasnio je Pero.

Snimili su navijačku pjesmu uoči Europskog prvensta u nogometu sa Zaprešić boysima i jedva čekaju da mjere još popuste te da se vrate u onu staru, koncertnu formu.

"Nadam se kao nekada imati tisuće ljudi ispred sebe pa im pjevati i nastupati pred njima i da će oni s nama funkcionirati na isti način, tako da izdržimo još malo", poručio je svima Pero.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.