Pedro Soltz osvojio je srca gledatelja i žirija. Uz titulu najzgodnijeg muškarca na svijetu, može se pohvaliti i naslovom pobjednika Plesa sa zvijezdama. Ne bi uspio bez svoje plesne partnerice Valentine Walme koja se u showu borila protiv brata i dečka. Svoje uzbudljivo putovanje od upoznavanja do pobjede u Plesu sa zvijezdama Pedro i Valentina prepričali su Davoru Gariću za In magazin!

Pobjedničke statue Plesa sa zvijezdama podignuli su Pedro Soltz i Valentina Walme. U emisiji uživo emocije su ih potpuno preplavile, a tri dana kasnije dojmovi su se polako slegnuli.



''Ludo, ludo! Došao sam malo k sebi da mogu pričati. Šta da vam kažem, to je bilo iskustvo života, koliko sam emocija prošao, ja nisam mogao pričati. Meni je neugodno, ja sam ignorirao Maju'', priča Pedro.



''Imali smo najgori govor ikad! Pobijedili smo za ''najgori govor na kraju'' ikad! Ja nisam rekla ništa, Pedro nije mogao reći ništa, nismo se nikome zahvalili, a toliko smo toga imali za reći, ali samo je na van izašao taj šok, iznenađenje i san! Sad imamo vremena! Sad ćemo sve ispričati!'', rekla je Valentina.



Znače li šok i iznenađenje da pobjedu zaista nisu očekivali?



''Ovisi kad! Na početku nisam ni razmišljao, ja sam samo razmišljao ''bit će fora, zabavno, malo ću plesat'', a onda kad sam vidio da je to ipak sport, puno pravila, puno toga da treba puno truda, ja sam rekao uffff i onda se to još pretvorilo u ljubav. Ja sam se zaljubio u ples i rekao sam idemo. Kad smo došli u polufinale, ja sam rekao ''ja ću to pobijedit''. Ja mislim da sam zaslužio sve kao i Valentina, koliko smo radili, koliko smo prošli, i vidim da to napravimo sve sa punim srcem'', govori Pedro.

''Pedro je zaista divan, prije svega je najbitnije da je on zaista dobar čovjek, jer mi smo tu već kliknuli. Ti kad možeš s nekim komunicirati na ljudskoj razini, onda profesionalna razina će bit samo stepenica više, mi smo se odmah slagali, nismo se posvađali niti jednom u ova četiri mjeseca, mislim da se i to osjetilo, zaista smo imali divnu komunikaciju'', priča Valentina.



Jesu li nakon brojnih desetki, hvalospjeva i podrške publike zaboravili na bolove, udarce i modrice?



''Skoro! Skoro sam to zaboravila, ostat će to kao uspomena!

Moram napravit neki hashtag #oprosti. Prvo oprosti Tina da sam te što sam te jednom udario u koljeno, ali čuj, i ona je isto dala nekiput stopalo u glavu, bilo je i glava u glavu, ja sam možda bio kriv, ali svejedno, i lakat u glavu, tu isto sve crno i plavo, uffff... bilo je dobro, bilo je borbeno!'', priča Pedro.



Pedro i Valentina od početka su showa nosili titulu najzgodnijeg para. Je li im to pomoglo na putu do pobjede?



''Joj, mrzila sam to!'', govori Valentina.

''Ja mislim da ništa, to je samo težina za mene!'', kaže Pedro.

Uz Pedra, Tina je u showu imala još dva njoj najvažnija muškarca. Brata Alana koji je plesao s Domenicom i dečka Marka Petrića koji je show napustio u polufinalu.



''Zaljubila sam se još više u njega gledajući ga u ovom showu i baš zbog njega i što je on prolazio sa Gabrijelom, sam ja bolje razumjela Pedra i kako pristupati na našim treninzima, onda sam još upoznala Pedra i mi smo se zbližili, tako da je to sve toliko prekrasno da ne mogu riječima opisati'', priča Valentina.

Čestitamo slavodobitnicima, a vjerujemo da će ovo iskustvo pamtiti za cijeli život.

