U Londonu smo ekskluzivno razgovarali s bivšim nogometašem Patriceom Evrom. Nakon što je za In Magazin otvoreno govorio o odrastanju u neimaštini u Senegalu te obitelji s čak 24-ero djece, ovaj francuski branič povjerio nam je kakav je otac te zašto se odlučio na presađivanje kose.

Kao najznačniji trenutak u njegovoj nogometnoj karijeri, Patrick Evra može izdvojiti jedno.

"Kada sam 17 godina otišao sam se pridružiti klubu u Italiji i tada sam prvi put obukao trenirku kakvu su imali i ostali. Stajao sam pred zrcalom i gledao se. Pozvao sam majku i rekao "Mama, možeš li vjerovati? Svi imamo iste trenirke". Sišao sam, cijela je momčad sjedila za stolom, ljudi su posluživali hranu, s lijeve strane bile su dvije vilice, a noževi nadesno. Rekao sam mami sve te detalje, osjećao sam se kao da sam u raju jer nikad nisam imao te stvari. Mislim da je to najznačajniji trenutak u mojoj karijeri jer sam bio dijete i nisam mogao vjerovati. Došao sam s ulice, a odjednom su ljudi posluživali hranu i imao sam momčadsku trenirku. Rekao bih da je to taj trenutak", priznao je Patrick.

A u privatnom životu ga jedan najmagičniji trenutak promijenio.

"Rekao bih da su to moja djeca. Čekajte, trenutak u kojem sam zamalo zaplakao i kada sam bio zaista emotivan jest kada sam otišao u Senegal jer ondje imam dva skloništa. Otišao sam ih otvoriti, ondje je 400 djece. Bilo je posebno vidjeti ih. Pomislio sam, znam zašto sam na Zemlji. Nisam tu zbog osvjanja Lige prvaka, nego zbog takvih stvari. Da pomognem djeci", zaključio je.

Je li strog kao otac?

"Ne, loš sam. Moj je sin moj najbolji prijatelj, moja je kći šefica. Ne mogu joj reći ne, ako mi kaže da se borim protiv lava, učinit ću sve. Imao sam transplantaciju kose, ne bojim se to reći. I znate li pravi razlog? Otpadala mi je kosa, no nije bilo tako strašno. Nisam htio nalikovati na brata, zovem ga Veliki Malteser, Čokoladni Malteser. Ne znam jesam li gubio kosu zbog stresa, čak i sada mnogo nogometaša gubi kosu, ali ne znam je li stvar u stresu. Moja je kći gledala dokumentarni film o francuskoj nacionalnoj momčadi u kojem sam imao kosu i rekla je "Tata, želim da imaš takvu kosu. Rekao sam "Slušaj srce, tata gubi kosu. Ne mogu tako izgledati". No nije odustajala pa sam počeo istraživati gdje mogu transplantirati kosu. Nije mi to previše smetalo, učinio sam to zbog kćeri. Nisam stidljiv, sve dijelim s ljudima. Nisam lažnjak. Ne želim da me ljudi vide s kosom poput Maltesersa, a za tri mjeseca s frizurom članova benda Jackson 5", priznao je.

U ime svih Hrvata pozvali smo ga u Hrvatsku.

"Doći ću! Ako ne dođem Mario Mandžukić će... Ne želim psovati na hrvatkom, no zaista moram doći", izjavio je.

Za svoje prijatelje iz Hrvatske, Patrick je pripremio nešto posebno.

"Želim otpjevati pjesmu na hrvatskom, nikad to nisam učinio. Ne znam imate li problema s ušima, jako mi je žao ali ja nisam sramežljiv, rekao je slavni francuski branič i zapjevao pjesmu Olivera Dragojevića "Kad mi dođeš ti".

Njegovu izvedbu poslušajte u videu IN Magazina.

