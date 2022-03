U subotu je u zagrebačkoj areni Parni valjak održao sigurno najemotivniji koncert u svojih 47 godina postojanja. U čast Akija Rahimovskog zapjevao je njegov sin Kiki Rahimovski te brojni kolege, među kojima Gibonni, Gobac, Nina, Massimo, Dino Jelusić, Pero Galić i drugi.

Arena Zagreb prošle je subote bila arena emocija. I suze i osmijesi izmjenjivali su se na licima 18 000 ljudi koliko ih je došlo u našu najveću dvoranu s jednim ciljem-odati počast Akiju Rahimovskom.

''Kažu da čovjek živi dok živi sjećanje na njega, ja mislim da će Aki živjeti vječno'', zaključio je Hus.

Vidjeti na pozornici cjelokupnu postavu benda, a ne vidjeti Akija posebno je bilo teško njegovom sinu Kristijanu.

''Kod mene je to sasvim čudno, volio bih se veseliti zbog ljudi znam da bi tata htio, ali u meni je još uvijek ta neka bol za ocem, ali trudit ću se maskimalno večeras dati sve od sebe za tatu'', govori Kiki.

Kiki Rahimovski je bio prvi na dugoj listi glazbenika koji su na ovom koncertu u sjećanje na Akija zapjevali s Valjkom.

''Imao sam šest godina kad sam prvi put bio na koncertu Parnog Valjka i odrastao sam s njima cijeli svoj život praktički, računao sam da će moj tata završiti s njima na neki način jednu najveću priču ali eto tako se desilo i sad smo svi tu za tatu'', kaže Kiki.

Poziv Parnog Valjka da zapjevaju ne umjesto, već za Akija nitko nije mogao odbiti.

''Nadam se da će nas odozgo vidjeti i nasmijati se'', kaže Pero Galić.

''Jasno je da im je otkinut komad tijela, mislim Parnom Valjku u to ne treba previše ulaziti, barem moja generacija, znamo se oduvijek'', priča Massimo.

''Mi među sobom smo rekli danas ne želimo i nećemo biti tužni nego želimo slaviti našeg Akija njegov život i sve što je napravio. Pjesme su te koje će svima razgaliti srca, a Aki će biti s nama na svoj način'', govori Bero.

I bio je u svakoj pjesmi koju su s Valjkom otpjevali Kiki, Gibonni, Bajaga, Massimo, Nina, Gobac Belan, Pero Galić, Dino Jelusić, Filip Rudan i Nermin Puškar.

''Ovaj koncert mora biti proslava, ovaj koncert mora biti veselje i sijećanje na život koji je malo tko imao'', kaže Hus.

''Ja sam večeras došao pun osmijeha jer treba slaviti život Akija Rahimovskog i treba slaviti pjesme Parnog valjka. Ono što ja želim kao fan Parnog valjak da oni nastave radi toga jer želim slušati te pjesme, ali ne kao tribute to, hoću Parni Valjak i da traju još dugo, dugo'', govori Massimo.

A hoće li i kako Valjak nastaviti dalje i hoće li zbog nevjerojatne sličnosti u boji glasa, umjesti Akija pjevati njegov sin-to mnoge zanima.

''U ovom trenutku ne razmišljam što će biti za pola sata, a kamoli sutra'', kaže Kiki.

''Htjeli smo ovaj koncert napraviti posebnim i na to smo koncentrirani a što će biti dalje ne znamo'', govori Bero.

Koliko mu je nedostaje otac Kikiju je teško riječima izraziti.

''Puno, pokušavam ne misliti na to u ovom trenutku. Pokušavam biti dovoljno jak da shvatim što se zbiva i vjerujem da će se večeras desiti jedna prekrasna stvar'', rekao je prje koncerta.

Desila se u Areni nezaboravna večer i podsjetnik na dugu listu hitova koliko ih je u 47 godina stvorio Parni valjak.

''Cijeli taj opus je knjiga koja je trebala biti kao udžbenik'', kaže Pero Galić.

''Pjesme Parnog valjka to je toliko dobro, to se ne smije zaustaviti, to mora ići naprijed i to sam stalno govorio valjku na probama - vi morate nastaviti. Ja vjerujem da će me poslušati, ja vjerujem. Tolika volja i dalje nakon tolikih godina, ja sam bio s njima na nekoliko proba i dalje je to isto kao prvog dana'', govori Pero Galić.

''Aki je bio strahoviti pjevač, a tek sada to svi vidimo kada smo se našli u njegovim čizmama'', zaključio je Massimo.

Nevjerojatan pjevač, čovjek širokog osmijeha i velikog srca - sve je to bio Aki koji je sigurni smo, negdje odozgo pazio na svaki ton arene koja je pjevala za njega.

