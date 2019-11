Nakon američke turneje legendarni pop-rock sastav Parni valjak užario je svojim hitovima i splitsku Spaladium Arenu. U koncertu za sve generacije uživalo je oko 6 tisuća vjernih obožavatelja.

Nakon tri godine od posljednjeg splitskog nastupa - turneja Runda 44 stigla je u Spaladium Arenu



Parni valjak, koji već malo manje od pola stoljeća, zabavlja sve svojim bezvremenskim hitovima i doslovno je užario splitsku Arenu. Ni publika ovim rokerimana nije ostala dužna, pjevali su zajedno više od 2 i pol sata.



"Split je poseban divna publika. Divna stvarno, pjevaju sve, sve što im kažeš rade, jednostavno mi vjeruju i to se vraća'', govori Aki Rahimovski.



Nevjerojatna je i energija koja pokreće Parni valjak, netom nakon povratka s američke turneje odabrali su upravo Split za nastavak svoje turneje. No to i ne čudi jer legendarni Hus kaže kako se u potpunosti osjeća da je dalmatinska metropola njegov grad.



"To je činjenica, žena mi je Splićanka, rodila se ovdje. Volim ja ovu atmosferu ovdje, volim Split i more je meni nešto što - valjda sam u prošlom životu bio nekakav mornar ili gusar. Volim biti tu'', priča Husein Hasanefendić Hus.



Više od 6000 najvjernih obožavatelja uživalo je u hitovima ''Dođi'', ''Jesen u meni'', ''Pusti nek' traje'', ''Ljubavna'' i mnogim drugim koji su obilježili ovaj, već sad kultni, bend. Aki ne skriva sreću što na njihove koncerte dolaze svi naraštaji.

"To je prekrasno i s tim se mogu pohvaliti jer to je jedno bogastvo - znači šesnaest godina pa sve do naše generacije i to je prekrasno", ponosan je Aki.



Koncertom u Splitu odali su počast i svojem kolegi i čovjeku koji je, kako kaže Hus, stvarao glazbu - Oliveru Dragojeviću.



"Mi smo bili dobri, kad bismo se sreli, uvijek bismo nešto popili, družili se, uvijek je bila neka dobra vibra. Imali smo tu sreću i čast da otpjevamo jednu pjesmu 'Nemirno more'. Mislim da je u Studenskom centru prvi otpjevao s nama i poslije toga je bilo još nekih prigoda. I što reći, ne mogu ja ništa pametno reći da bih uveličao jer znamo - Oliver je Oliver", zaključio je Hus.



Iza njih su 44 glazbene godine, no kada su na pozornici, jednostavno im, kažu, publika daje zamah da svaki put daju svoj maksimum.



"Sljedeća faza, znam ono što je sigurno - 18. 4. Arena Zagreb, posljednji koncert u ovoj rundi, a onda ćemo uzeti pauzu'', otkrili su nam.



Nadamo se da će odmor kratko trajati jer sudeći prema publici koja ih vjerno prati - Parni valjak itekako će im nedostajati.

