''Još jedan čardaš za kraj'' - tim su se stihovima The Frajle odlučile oprostiti s legendarnim glazbenikom Đorđem Balaševićem. Za njega kažu da im je bio glazbeni tata. Koliko im je značio, kako je pjesma nastala te kako im je sada u bendu kad je jedna članica otišla svojim putem, ispričale su za IN magazin.

Još jedan čardaš za kraj, ali nisu suze za to. Ti bi to rekao znam, ma da se tuge manemo.....

Ove emotivne i nostalgične stihove posvetile su Frajle svojem sugrađaninu, glazbenoj legendi Đorđu Balaševiću, kao sjećanje na njegov neizbrisivi životni i umjetnički trag. Za sve to pjesmom "Panonskom mornaru" željele su reći hvala.

''Nas je sve pogodila vijest o odlasku Đorđa Balaševića, nas je poprilično potresla, pošto mi naše emocije izražavamo pjesmom, nekako je prirodno da smo na taj način izrazili tu ogromnu količinu tuge jer je se to dogodilo iznenada i nenadano. Inače, mi živimo u nastavku ulice'', objasnile su.

''Ja sam tih dana bila baš jako potresena i non-stop sam bila u suzama. I to jedno jutro, možda dva dana poslije te informacije i tog šoka jedna mlada pjesnikinja napisala je jednu poeziju o Balaševiću. Ja sam počela čitati to što je ona napisala i tako mi je krenula melodija'', priča Nevena.

Rasle su uz njegove pjesme, a koncerte Nevena, kaže, nikad nije propustila. Najviše im je žao što s njim nisu stigle snimiti duet.

''Stvarno smo jako, jako vezane za Balaševića i naše djetinjstvo, prve ljubavi, moje učenje sviranja gitare vezano je za njega. Prvi akordi koje sam naučila, nama su roditelji to stalno svirali. Tata svira gitaru pa ja onda sviram zajedno sa njim. Tako je njegova glazba, i ne samo glazba, njegov vrijednosni sustav i sve što je on propagirao, njegova poezija, način na koji promatramo svijet, sve je to utkano u nas. Novi Sad bez njega više neće biti isti. To je veliki gubitak za sve nas, ali i smjer u kojem trebamo razmišljati, da održavamo njegovu muziku, njegovu poeziju'', kaže Nataša.

Pjesmu "Panonskom mornaru" izvele su uživo i svojoj publici. Nakon više od godinu dana proteklog su vikenda zasvirale na Krku. Susret s publikom jedva su dočekale.

''Svi smo se zaželjeli toga da malo podijelimo i tu ljubav. Svi su nešto preplašeni, ne znaju bih li te zagrlio, poljubio... Ma daj da slavimo život'', zaključila je Nataša.

''Ovo je prva naša velika pauza. Postojimo 12 godina i kada je ovo sve počelo, prvo smo se odmarale. Poslije smo vidjele da će se to odužiti, jako smo željne glazbe. Mislim da je to životni poziv, a ne posao. Uspjele smo se odmoriti i spremne smo za koncerte. Imale smo probe sad nekoliko dana ranije, skakale smo za mikrofonom, pogotovo jer smo dobivale komentare da nas ljudi jedva čekaju'', slažu se djevojke.

Vrijeme provedeno u karanteni također nisu tratile. Nataša je naučila svirati klavir, nastajale su nove pjesme, a Jelena je napisala knjigu pod nazivom "Kako sam postala Frajla", koja će izaći za nekoliko dana.

''Ustvari je to bio jedan istraživački rad o tome što smo mi to kao Frajle doživjele. Vjerujte mi, istraživački rad. Iako sam ja to proživjela, trebalo je ući u te gradove, datume, u te koncerte. Konačno sam to završila, znala sam kad se sve zaustavilo i nismo imale koncerte, onda imam vremena napraviti to'', priča Jelena.

Knjigu su, naravno, prve pročitale druge Frajle, koje su dale svoj doprinos.

Nedavno su The Frajle ostale bez jedne članice benda. Nakon punih 12 godina Marija Mirković odlučila je krenuti svojim putem. Rastale su se u miru i bez skandala.

''Pa dobro, bilo je u početku neobično dok se ne navikneš. Morale smo napraviti novi raspored kako ćemo sjesti. Sad Nevena mora biti u sredini, pa joj nije baš lako jer smo nas dvije vrlo temperamentne. Ali u svakom slučaju sve je onako kako treba'', zaključile su.

Nadaju se da će se i kad je riječ o nastupima sve vratiti na staro. Jer to je ono što ipak najviše vole.

