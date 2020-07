Pameli Ramljak ostalo je još nekoliko tjedana do porođaja. U kolovozu stiže djevojčica, za koju je već odabrano ime. U razgovoru za In Magazin Pamela je otkrila što stoji iza njezina odabira, tko je ushićeniji zbog dolaska prinove te zašto će joj ovaj porođaj biti teži nego prvi. Priča Lane Samaržije.

Obitelj pjevačice Pamele Ramljak uskoro se povećava za još jednog člana. Početkom kolovoza stiže djevojčica za koju je već, unatoč mnogim premišljanjima, odabrano ime koje nosi i Pamelina majka - Maria.

"I na kraju smo odlučili da će biti samo Maria, i eto drago mi je da je i po mojoj mami, ali pošto je Maria zavjetno dijete to je najviše ime iz zahvale", otkrila nam je Pamela.

A zahvaljivati na daru majčinstva, i prvi i drugi put, pjevačica kaže, nikada neće prestati. Pamela je, naime, što zbog godina, što zbog sklonosti trombozi, rizična trudnica.

"Samo se molimo da bude sve u redu, da budemo svi živi i zdravi i to je to. Porod u doba korone definitivno nije laka stvar. Moram muža poslat po još neke sitnice da mi kupi, ali nadam se da ću ovaj tjedan rješiti i torbu za bolnici u psihički i fizički se pripremiti na to što me čeka", zaključila je.

Iako se nadala kako će se situacija s koronavirusom promijeniti, na snazi ostaje mjera da će u rađaonicu sama, bez pratnje supruga Mladena.

"Jako sam tužna zbog tog što suprug neće biti sa mnom zato što mi je stvarno puno pomogao prošli put. Bila sam 17 sati u rađaoni I to je bilo onako poprilično za mene teško i stresno, i lijepo je kad imaš nekoga da ti može donijet vode, da te može uhvatit za ruku", prisjetila se pjevačica.

No kada Maria napokon stigne, pred njima je pregršt lijepih trenutaka i uspomena koje će obitelj tek stvarati. Zato je teško reći i tko je s više žara iščekuje.

"Svi smo ushičeni zbog dolaska Marije, mislim da je najviše Antun, on je taj koji stalno ljubi pupu, mama daj mi pupu da ljubim seku, onda on s njom priča, to je tako slatko. Onda imitira njen glas kao neki ženski, onda se Mladen i ja gledamo onako okeeej", otkrila nam je Pamela.

Nada se kako Antunovo ushićenje neće izostati ni kada sestrica zaista stigne. A bit će zanimljivo gledati i promjene u odnosima koje drugo dijete neminovno donosi.

"Mislim da suprug isto čeka jer Antun je mamin sin, pa on traži svoju kćer, nekoga tko će njega vrtiti oko malog prsta kao što Antun mene vrti", zaključila je.

A sve to će se događati uslijed velike selidbe. Unatoč prednostima života u gradu, ova obitelj priželjkuje nešto mirnije okružje, daleko od gradske buke.

"Je u nezgodno vrijeme, ali mi je drago da me okupira nešto osim negativnih vijesti koje stalno kruže, a ja sam veliki frik, svi koji me znaju ili prate na društvenim mrežama, znaju koliko ja volim uređenje. Tako da bar ne trošim vrijeme dok moram mirovati na raznorazne vijesti i negative, nego gledam namještaj, gledam tapete", izjavila je Pamela.

Za ovu obitelj mnogo se toga u nadolazećim mjesecima mijenja. A mi smo sigurni da, kada se sve posloži, ni za što drugo, osim za sreću, neće biti mjesta.

