Klapa Intrade na svojem je tradicionalnom koncertu u Ciboni ponovno pokazala zašto je jedna od omiljenih klapa već desetljećima. Prošle su godine proslavili 35. obljetnicu, a svoje su klapske priče saželi u monografiju. Tomislav Bralić za In magazin je otkrio da su i njegova četiri sina krenula tatinim stopama, a zašto su ga pred našim kamerama svladale emocije pogledajte u prilogu!

Klapa Intrade ponovno je razgalila Zagrepčane na svojem tradicionalnom koncertu u Ciboni, usprkos lažnoj dojavi o eksplozivnoj napravi u dvorani, zbog koje je koncert kasnio. Publika je nakon sigurnosne provjere ušla u dvoranu i zapjevala iz sveg glasa.



''Znate, od prve do zadnje pjesme publika s nama pjeva. Oni nemaju razglas, oni nemaju monitoring, ali sve to dolazi do nas i taj je osjećaj fenomenalan zato smo i ove godine u Ciboni'', rekao je Tomislav Bralić.

Prošle su godine proslavili veliku obljetnicu, 35 godina rada. Sve su te godine saželi u monografiju „Klapa Intrade 1985-2020: Popili intrade i opet su žedni“. Bralić dobro zna koja mu je stranica monografije najdraža.



''A prva. Tad sam bio najmlađi, to vam je znate, klapa Intrade dolazi po tebe doma, kao menadžeri nogometni...Zdenko, Nikica...''Tome, ćeš pivati?'' A ja sam ih negdje čuo, vidio, sa starijim su mi bratom pjevali i onda sam pitao mater jel mogu pjevati, nisam imao 18 godina, ajd, kaže, ti lijepo ti pjevaš, zašto ne'', prisjeća se Bralić.



Skupilo se u tim desetljećima i smiješnih anegdota. Jedna od njih je kad su ih zabunom u TV programu uživo prozvali klapa Intrejd.

''To vam je dobra šala... Intrejd, intrejd... To je jedna cura slučajno spomenula jer su je zezali kolege, ona je pitala kako se ovo čita, oni su joj rekli Intrejd, to je sve bilo uživo i nije više bilo ponavljanja i od tog dana je ona popularna i mi, to vam je bilo svjetsko prvenstvo, ne znam ni ja sad koje godine'', prisjetio se Bralić.



Mnogi ne znaju da je i Bralićeva supruga Mirjana pjevačica u klapi. Kaže, nije ni čudo jer u Dalmaciji svi ''pivaju''. Četvorica sinova krenula su tatinim stopama.



''Ja sam mislio da će biti košarkaši jer svi su visoki, imaju u prosjeku 2 metra, ali svi sviraju sada. Ovaj najmlađi svira gitaru, on ide u glazbenu, ali uz njega su svi pomalo naučili, neki sviraju klavir, imam jedan mali bend doma, ali dosta su sramežljivi, nisu na mene po tom pitanju. Ja ih hrabrim, ajte, zašto ne, možda dogodine dođe, samo dvije pisme i neka bude bend Bralić'', priča glazbenik.



I u domu obitelji Braić pripremaju se za blagdane, no ove godine nedostajat će im dragi ljudi.



''Ove godine će biti sve drugačije. Stane mi grlo malo jer sjetim se nekih ljudi koji su bili s nama, i roditelja...evo baš mi je teško odgovarati na to, vidiš...nedavno sam izgubio i kuma, prijatelja Gustu...bit će teško, bit će teško, ali opet nastojim sve to skupa zaboraviti, ići dalje i pjevati, al to će mi biti jedan od tužnijih Božića, ali eto, tako je'', rekao je na kraju razgovora.



Uz pjesmu i lijepe uspomene sve će biti lakše.

