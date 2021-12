Iako to možemo činiti bilo kad, prosinac je idealno vrijeme da pokažemo veliko srce i pomognemo drugima. Ove nas subote u programu Nove TV očekuje veliki humanitarni koncert ''Želim život'' kojim se 16. put zaredom pomaže rad Zaklade Ana Rukavina. Uz Severinu, Petra Grašu, Ninu Badrić, Psihomodopop i Sanju, Marinka i Zeca i vi možete zapjevati, ali i okrenuti broj humanitarnog telefona. Što nas ove godine očekuje na koncertu ''Želim život'' saznajte u prilogu In magazina!

Hrvatska će se i ove godine ujediniti kako bi pomogla rad Zaklade Ana Rukavina. 16. koncert ''Želim život'', u organizaciji Zaklade i Nove TV, možete pratiti u subotu 18. prosinca na našem programu i online kanalima: portalu i Facebook stranici DNEVNIK.hr-a. Među ostalima, zapjevat će Severina i Nina Badrić.



''Eto od jednog tužnog događaja koji je završio na takav način, vapajem cure koja se grčevito borila do zadnje kapi da bude živa, što bi nam trebala biti pouka i u ovim vremenima'', rekla je Severina.



''Potresna priča koja je pokazala da jedna osoba itekako može promijeniti svijet i da sve kreće od nas samih, potresno pismo Ane Rukavine u kojem je ona napravila vapaj za životom, taj vapaj se pretvorio u najljepšu moguću priču'', priča Nina Badrić.



Uz Seve i Ninu, na pozornicu se penju i Petar Grašo, Psihomodo pop te Sanja, Marinko i Zec. Gledatelji pozivom na broj 060 9000 tijekom cijelog prosinca mogu donirati 5.00 kuna plus PDV.



''Uvijek se čovjek osjeća dobro kad učini dobro. Drago mi je da sam praktički dvije godine za redom dio cijele te lijepe priče. Prošle smo godine Severina i ja imali svoj show i znam da je prikupljeno nešto više od milijun kuna. Kad znaš da je to išlo u dobre ruke, onda si stvarno sretan, ja se nadam da ćemo ove godine prikupiti još više'', kaže Petar Grašo.



''Da definitivno, ja se sjećam kao da je jučer bilo, to je odjeknulo....i dan danas ljudi, pogotovo u 12. mjesecu se toga sjete i o tome pričaju i jako mi je drago da se ljudi svake godine masovno odazovu tako da sam sigurna da će to biti i ove godine'', priča Sanja Doležal.



''Ovo je najmanje što možemo učiniti za ovu hvale vrijednu akciju. Pratim tu akciju od samog početka i čini mi se da je do današnjeg dana ostala neokaljana, ima svoju svrhu, ima svoje lijepe rezultate'', rekao je Vladimir Kočiš Zec.



Ninu Badrić uz ovu humanitarnu priču vežu posebne emocije. Njezin je dio od samog početka.

''Od prvog trena, od kad je prije 16 godina krenula velika humanitarna akcija za Anu Rukavinu ''Želim život'', od onog njenog potresnog pisma, mi smo se skupili, ne znam tko je sve bio od kolega i snimili smo pjesmu koja je i dan danas vodeći song cijele humanitarne akcije Ane Rukavine Želim život'', kaže Nina



Emisijom vas vode omiljena lica Nove TV Renata Končić Minea i Mia Kovačić.



''To je ta jedna toplina, atmosfera, nekako im se zavučemo u domove, damo najbolje od sebe, topline, Podsjetimo ih da naravno 0609000 trebaju okrenuti i biti velikog plemenitog srca i kad nekako krene taj val dobrote, baš se dobro osjećaš'', kaže Mia.



Radom Zaklade omogućeno je proširenje Hrvatskog registra dobrovoljnih darivatelja krvotvornih matičnih stanica te osnivanje javne Banke krvi iz pupkovine Ana Rukavina u sklopu KBC-a Zagreb. Nadu za spas života tako je dobilo 145 osoba.



''Ova akcija je postala jedna od svijetlih točki Hrvatske i ako to mogu nazvati brend, ali brend za zdravlje na najvišoj mogućoj točki rađen iz srca, ljubavi, empatije. Jedna predivna priča i ja sam rekla prošle godine, zovite me svake i ja ću doći i bit će mi gušt'', smatra Severina.



Koncert Želim život pratite ove subote na Novoj TV, a humanitarni telefon 060 9000 za vaše pozive je otvoren do 31. prosinca 2021..

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Mišo Kovač je na kisiku i spava, ravnatelj splitske bolnice otkrio kakvo mu je trenutačno stanje +28

Opasan prorez i nikad dublji dekolte: Danijelu Martinović dugo nismo vidjeli u izazovnijem izdanju! +26