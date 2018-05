Samo za In Magazin glumac Otokar Levaj otkriva kako mu se američki san ostvario u osmom desetljeću života.

Glumac Otokar Levaj 2015. odselio je iz Hrvatske u SAD. Razlog je bila ponovno propuđena strast s ljubavi iz mladosti Dunjom Bedenko, koja je mirovinu dočekala u gradiću Bradentonu na Floridi. Par je u osmom desetljeću života proslavio drugu godišnjicu braka, a što kažu o ljubavi u zlatnoj životnoj dobi otkriva Ana Vela.

Život na relaciji Florida - Hrvatska glumcu Otokaru Levaju očigledno godi. U Americi mu, priznaje, ne nedostaje ništa. Možda tek naši kafići. U Bradentonu je u početku išao na šank naručiti kavu kod konobara.

Inače Dunja i Otokar ispisuju jednu od najromantičnijih ljubavnih priča na ovim prostorima. Nakon što je postao udovac, putem društvenih mreža, Otokar je pronašao svoju srednjoškolsku ljubav Dunju Bedenko. Našli su se, ponovno zaljubili i gnijezdo svili u Bradentonu na Floridi.

''Ljubav u sedamdesetima? Da ste me to pitali prije 20, 30 godina, rekao bih molim, ljubav u sedamdesetima? A danas kažem - ljubav u sedamdesetima je fantastična. Tim više što se znamo pedeset godina tako da smo samo taj jedan nekadašnji zanos mladenački pretvorili u zrelo prijateljstvo. Nije to platonski'', priča glumac.

''Mi se nemamo oko čega svađati, već se družiti, pomagati, savjetovati, paziti, podsjetiti'', objašnjava Otokar.

Dunja i Otokar često putuju. Prošle godine su brodom prešli Atlantski ocean što je, kaže, nezaboravno iskustvo. Njegov prvi susret s razornim olujama je bila zloglasna Irma koja je prošla iznad Bradentona, a što je rekao o iskustvu koje je preživio i smatra li uopće da mu se ostvario američki san, pogledajte u prilogu IN magazina.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.