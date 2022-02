Još nam je nepoznato tko će sve činiti plesne parove hit showa Nove TV, no u Ples sa zvijezdama stiže još jedan novi par. Doduše ne plesni, već onaj voditeljski! Kroz uzbudljive plesne izazove koji će biti postavljeni pred zvijezde i plesače provest će nas Maja Šuput i Igor Mešin. I oni se, baš kao i kandidati, naveliko pripremaju. A zašto čak i oni strepe od pojedinih izazova, otkrili su ekipi In magazina!

Glumac i voditelj Igor Mešin iza sebe ima brojne showove i televizijske formate. Bio je u različitim voditeljskim kombinacijama, a okušao se i u žiriju. Jedino što još nije, nije zaplesao:

''Plešem rijetko, obično plešem u mjuziklima kad mi koreografi zadaju, ali onda sa mnom imaju jako puno posla i glavobolje, no evo me u Plesu sa zvijezdama i u ulozi u kojoj se najbolje osjećam'', priznaje Igor Mešin.

U ulozi voditelja. A ondje će mu se pridružiti Maja Šuput. Maja je kao voditeljica debitirala u showu Tvoje lice zvuči poznato, a plesno znanje već je ranije pokazala:

''Ja sam bila u prvoj sezoni Plesa sa zvijezdama, to je bilo… u prošlom stoljeću, to je baš bilo davno, i znam da mi je to tada bio najdraži projekt, ali sam se namučila, ja sam bila natjecatelj, a da mi je neko reko da ću biti u ovoj poziciji, voditeljskoj, ne mogu vjerovati'', pkaže Maja.

Maja i Igor zajedno će nas voditi kroz plesni spektakl i tomu se iznimno vesele:

''Prvi put sa Majom i nakon dugog vremena imam žensku partnericu, dugo vremena sam imo muške partnere, i tom se jako veselim. Da će ipak ona uljepšati taj naš kadar'', dodao je Mešin.

Dok Mešin nema bojazni oko nastupa, Maja osjeća tremu zbog prijenosa uživo.

''Užasavam se pomisli da ću reći nešto krivo, ali evo dobila sam profesionalca za suvoditelja, rekla sam mu gle, ono, nek ti je sa srećom, meni je ovo prvi live'', priča Maja.

''Ja ću se truditi da njoj pomognem kao što se nadam da će ona meni pomoći, pomoć će nam biti potrebna. Live je jedna stresnija forma, ali ne sumnjam ja u nju, kad krene to će ići bez problema'', smatra Mešin.

Ipak, postoji nešto što bi ovom voditeljskom veteranu moglo biti teško:

''Prvenstveno kod nje ću bojim se morati paziti gdje hodam, jer njene kreacije su obično po dva tri metra oko nje, al opet drago mi je jer ću ja na tim fotkama izgledati puno ljepše'', govori Mešin.

''To sad otom potom, mislim da ćemo se mi stisnuti, bez obzira na moje kreacije'', šali se Maja.

Šalu na stranu, bez glamuroznih, katkad ekstravagantnih ili očaravajućih kreacija, Maja Šuput na pozornicu ne izlazi. Tim više, one su nešto o čemu se govori danima nakon emisije.

''Nama je fora, završi emisija, zapravo emisija je u tijeku, a već izađe po portalima u čemu sam se pojavila, tako se veselim tome a i moja garderoba'', priznaje Maja.

Uz njezine kostime, tu su i oni plesni. Naime, za ovaj show, svi kostimi ručno se šivaju, a šminka i frizura su na najvišoj razini. Tako i studio doživljava spektakularne promjene sa svakom novom točkom koja donosi novu scenografiju i ugođaj.

''Bit će veselo, rasplesno! I to će biti 13 divnih nedjelja'', govori Mešin.

Pripreme za ovaj plesni show u punom su jeku. Jedino što vam možemo reći jest - ''Ples sa zvijezdama'' na male ekrane stiže uskoro!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Sve je užasnula kada je pokazala što se danas krije iza blistavog osmijeha, a točan broj estetskih zahvata na kojima je bila ne zna se! +27

Pogledajte čime je to mlada Slavonka šokirala Mariju Šerifović u hit-showu, pjesmu koju je otpjevala Hrvati baš vole! +11