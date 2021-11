Domaća tiktokerica i influencerica s američkom adresom Kornelija Slunjski, objavama o muško-ženskim odnosima, nerijetko među pratiteljima digne pravu prašinu. Zbog svojih razmišljanja, ali i priče o nezgodi s filerima u usnama, dospjela je i u svjetske medije. Kako je odlučila progovoriti o tim temama te može li se živjeti od Instagrama, tijekom boravka u Zagrebu podijelila je za In magazin.

Jedan video na temu spojeva i prava rasprava na društvenim mrežama. Kada je tik tokerica Kornelija Slunjski, poznatija pod pseudonimom Koko Beuate, rekla da ne prihvaća šetnju ili kavu za prvi izlazak, postala je tema svjetskih medija.

''Prvi video koji je otišao viralno je bio da ja zahtjevam večeru za prvi dejt, da nećeš me šetati po kvartu kao psa da kakva kava, ja zahtjevam večeru, mi ćemo sjesti, ja ću tebe lijepo izanalizirati, to je tik tok. Ti moraš biti dramatičan. Šokirala sam se naravno kad sam vidjela do koje mjere je to došlo da je ono Enews! priča o tome. Da nakon toga sam bila u ne znam koliko podcasta kao gost. Stvarno više ni ne znam koliko je članaka o tome izašlo, u Rusiji, u Turskoj, svuda, ne znam, stvarno na sve strane'', priča.

Mišljenja ljudi bila su podijeljena. Neki su je kritizirali, nazivali previše zahtjevnom, dok su drugi stali na njezinu stranu.



''I onda sam ja objasnila, ja ne bih išla na dejt sa svakim frajerom s ceste koji bi mene vodio na večeru. Ja bih išla na dejt s nekim tko je pokazao stvarno neku zainteresiranost. Jer ja ću radije bit sama doma sa sobom nego ići na dejt tek toliko'', kaže.

Koko je počela tako što je na svojem instagram profilu ili pak Youtube kanalu dijelila brojne beauty savjete jer godinama radi u toj industriji. No u vrijeme pandemije odlučila je progovoriti o svakodnevnim temama.



''Pojavom korone nekako mi je bilo glupo što ću ja sad stavljat make-up tutorijale, kako da se sredite. Nitko nije nigdje išao, nije mi ta tema bila nekako primjerena u situaciji. Tako da sam nekako više počela stavljati sadržaj na kojem se povežete s ljudima na nekoj drugoj razini, o nekim problemima, na šaljivi način'', objasnila je.

U Americi živi već sedam godina. I dok joj je na početku baza bio New Yorku, sada uživa pod suncem Miamija.



''U Miami sam se preselila zato što sve je nekako bilo otvorenije tamo, ja se bavim šminkom i dalje. Imala sam puno snimanja u Miamiju, s obzirom na otvoren je prostor, ljeto je tamo uvijek pa sam non-stop letila na snimanja, onda sam si mislila pa zašto jednostavno tamo ne živim'', priča.

O svakoj temi progovara iskreno, pa je tako i svoje iskustvo stavljanja filera u usne, koje nije prošlo ni blizu njezinih očekivanja, podijelila s pratiteljima.



''Stavljam već, znači na usta stavljam već 5-6 godina. I to neke sam stavljala u Miamiju, neke u New Yorku i kad tako idete kod razno-raznih ljudi. To su sve bili provjereni ljudi ali neke stvari se jednostavno dogode. Filer mi je migrirao. Znači ovdje kako je normalna linija usana on se malo pomaknuo gore ali to je normalna stvar koja se dešava'', priča.

Priznaje da prije dvije godine sigurno takvo što nikad ne bi objavila. No smatra da o svemu treba razgovarati. Pa tako bez problema otkriva može li se živjeti od društvenih mreža.



''Može se od toga zarađivati u Americi svakako, ali trebate znati koji su to sve načini jedan od najprepoznatljivijih načina je kad uđete u direktno partnerstvo sa brendom. Vi ste sad neki brend šminke, odjeće, što god, vi meni priđete ili ja vama priđem i kažem hej ja bih da ti promoviraš to, to i to, Dal imaš cifru, dal ovako, dal onako", ističe.

Svoje savjete možda jednog dana pretoči i u knjigu.

"Znači htjela bih knjigu jednog dana, hoće to bit za godinu dana za pet, za deset nemam pojma, htjela bih malo više se posvetiti YouTubeu koji sam malo zapustila. Htjela bih podcast ponovno početi. imam puno puno ideja", ispričala je.

Ideja je mnogo, a ona je na pravom putu da ih sve i ostvari.

