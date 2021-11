Zlatni nakit, šeširi, odjeća u boji i eksperimentiranje s frizurom - tako je Jacques Houdek izgledao prije 20 godina na početku karijere. Uoči koncerta u varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu prisjetio se svojih početaka, prvih koncerta u tom gradu, kao i prvog susreta sa svojom suprugom. Kako ju je osvojio te zašto je mislio da nema šanse kod nje, otkrio je samo za In magazin!

U prekrasnom ambijentu varaždinskog HNK 19. prosinca prvi solistički koncert održat će Jacques Houdek.

''Vjerujem da će ovaj koncert biti jedna lijepa prilika da se sretnemo, podružimo, zapjevamo sve te moje pjesme koje su se kroz 20 godina dogodile'', kaže.

Koncert u Varaždinu Jacques nije imao čak 15 godina, pa se ovom prilikom prisjetio ne samo prvih nastupa u tom gradu, već i svojeg imidža s početka karijere.

''Odjevne kombinacije, frizure, brade to uopće ne želim komentirati, tu stvarno ima svega. Tad sam se furao na ove neke ne smijem to sad ni reći ne znam da li će biti politički korektno gangsta spike, lanac, narukvice malo'', priznao je.

Iako je danas uglavnom u crnim kombinacijama, nekad je u njegov modni stil bio prilično šarolik.

''To je bila jedna od kostimiziranih trenirki, imala je logo JH, Jacques Houdek bilo ih nekoliko dizajniranih varijanti za mene'', kaže.

Osim odjevnih predmeta tijekom više od 20 godina karijere, od svojih je obožavatelja dobivao svakakve poklone.

''Pa dobio sam nekoliko puta kulen na poklon, to nije bilo nimalo neobično, to je bilo baš jako odlično i praktično, volim domaće proizvode to ne krijem i da želim sakriti, ne mogu sakriti'', šali se.

Korak dalje otišla je jedna obožavateljica.

''Jedna Jagoda je istetovirala Žaka i na prvu mi je bilo kao - kaj jel to moguće, malo sam se čak i uplašio na prvi moment'', priznaje Žak.

Međutim ispostavilo se da je baš jedna, srdačna, topla osoba.

Žena koja je osvojila njegovo srce je supruga Brigita, a njihovoj vezi je kumovala Ivana Kindl koja ih je upoznala.

''Za mene je to bila ljubav na prvi pogled, ali je bio i jedan stav ne, ne ona je jedostavno nedostižna, ona nikad neće bit sa mnom i onda sam zauzeo jedna stav koji nije bio suze i to nego čak sam se postavio prema njoj hladno'', prisjetio se.

Žak i Brigita u skladnom su braku 15 godina.

''Ona je mene doživjela vjerojatno grozno na prvu kao bahatog, a to je zapravio bio mojoj obrambeni mehanizam, kad se okrenula i rekla ja sam Brigita ja sam bio gotov'', priča.

Njegova bolja polovica sigurno će ga iz prvih redova pratiti i na nadolazećem koncertu u varaždinskom Hrvatskom narodnom kazalištu.

