Vikendom pjeva sa Severinom, a radnim danom predaje u glazbenoj školi u Imotskom - tako izgleda tjedan pratećeg vokala Alenke Milano.

Ona je Alenka Milano, žena čiji glas možete čuti u pjesmama gotovo svih domaćih glazbenika.

''Ne znam pjevača ili pjevačicu za kojeg nisam radila, za kojeg nisam pjevala'', kazala je Alenka.

A svi oni koji su barem jednom bili na nekom Severinu koncertu sigurno su je primijetili. Već 17 godina ova magistra glazbene umjetnosti i kulture, stoji tik do Severine na svakom njezinu nastupu i to u ulozi pratećeg vokala.

''Svi mi koji to radimo nismo zaljubljeni u neko eksponiranje. To su ti ljudi u sjeni koji ustvari vole što su u sjeni, a ja sam sigurna da 80% tih ljudi kao ja, bi najviše ustvari voljeli da ih se ne vidi nikad. Znate ono da ste u drugoj sobi, da ne morate nabaciti nikakav make up nego lijepo da dođete u trenirci i kao u svom dnevnom boravku to odradite'', kazala je.

Već 30 godina radi kao profesorica u glazbenoj školi u Imotskom, predavala je i na Glazbenoj akademiji u Mostaru, ali od tog trećeg posla morala je odustati zbog turneja sa Severinom koje je bilo gotovo nemoguće uskladiti s rasporedom predavanja njezinih studenata.

Nastupala je s Grašom, Danijelom, Mineom, grupom Magazin, a najljepša sjećanja vežu je uz koncerte s Oliverom.

''Pokojni Oliver. S njim sam surađivala godinama, s njim sam čak i snimala u studiju dugo godina, odlazila i u Milano snimati onaj predivni album Trag u beskraju. Puno koncerata odradila s njime, Olympia mi je ostala u posebnom sjećanju'', otkriva Alenka.

