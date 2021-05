Kako ostati dijete i kad odrastemo? Recept ima Luka Nižetić koji je snimio novu pjesmu naziva "Ostani dite". Na snimanju videospota pridružili su mu se i najmlađi plesači koji su nam priznali zašto je dobro biti dijete.

''Ovo je pjesma upućena isključivo odraslima koji su zatrpani svim i svačim koji na svojim leđima nose kojekave terete i idemo svi skupa plesati ovo ljeto, zabavljati se'', poručio je Luka Nižetić na početku razgovora.

"Ostani dite" poručio je svima nama odraslima Luka Nižetić u svojoj novoj pjesmi. Tih se stihova on oduvijek drži.

''Mene onaj prijatelji cijeli život zovu Petar Pan kao da ne želim odrasti, u neku ruku i ne želim odrasti što ne znači da sam neodgovoran'', zaključio je.

Ovaj kako ga zovu Petar Pan i danas kaže ima puno onog djetinjeg u sebi.

Njegovu novu pjesmu potpisuju Branimir i Mario Mihaljević, a tema o kojoj pjeva svima nam je dobro poznata.

''Mi kako idemo stariji, mi se sve više kvarimo jer mi kalkuliramo, naučimo živjeti po neki paternim življenja koji su najčešće krivi. Mislim da bi generalno svi trebali malo više slušati to jednostavno, čisto, neokaljano dijete u sebi koje govori sve iz srca i koje nema nikakve zadrške'', smatra.

A zašto je dobro biti dijete znaju najmlađi plesači koji su mu se pridružili na snimanju videspota za ovu pjesmu, njihov najbolje odgovore možete pogledati u našem videu, kao i što ih najviše živcira!

Ovi su mališani polaznici plesne škole Larise Lipovac koja je zaslužna i za koreografiju koju su otplesali u videspotu koji će početkom idućeg tjedna ugledati svjetlo dana.

Osim plesa i pjesme, dobro je poznato da Luki sjajno ide i kuhanje, pa ne čudi da će i ovo ljeto provesti radeći u svom restoranu na Visu na koji odlazi za nekoliko dana.

''Dođem u Zagreb tamo u 10. mjesecu i ludilo mi je tamo do sredini prvog i onda kreće teška nostalgija i hoću što prije na more tako da evo sad sam se malo napatio par mjeseci čekajući i sad idem i ne vraćam se ako Bog da do 1.10.'', otkriva Luka.

Dok se ne vrate koncerti na kojima ćemo plesati i pjevati s Lukom kao nekad, ostaje nam da na ovaj ritam zaplešemo bar u svom domu, onako opušteno kako to djeca rade.

