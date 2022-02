Osječkom pjevaču Igoru Delaču 2018. je karijera bila u uzlaznoj putanji, no onda ga je zaustavila zloćudna bolest. Nakon što je dobio najvažniju životnu bitku, vratio se glazbi i svojoj publici albumom i moćnim singlom "Samo zbog vas". Poslao je i snažnu poruku svima koji se nalaze u nezavidnoj i teškoj situaciji.

Igor Delač se u glazbu zaljubio kao dijete, a već u sedmom razredu osnovne škole bio je član benda Bond, u kojem je imao ulogu bubnjara i pjevača, poput legendarnog Phila Collinsa.

"Ispalo je tako da sam trebao biti pjevač, ali bubnjar nije bio zagrijan za tu priču pa su rekli 'ajde kad si novi, što te košta uzeti palice u ruke'. I tako je krenulo spontano ", ispričao je Delač za In Magazin.

Desetak godina kasnije uslijedio je poziv kultnog osječkog OK benda.

"Iza tog benda su ostali stvarno veliki hitovi, a i dan danas se često čuje pjesma iz 85. godine Cadillac i ja sam dobio čast da me dečki pozovu jer je njihov bubnjar i pjevač Bero Crnković izašao iz benda, a ja sam ušao 90. godine i tad je krenuo moj umjetnički dio karijere ", prisjetio se.

Nakon divnih iskustava s OK bendom, Igor je ispustio bubnjarske palice iz ruku, primio se isključivo mikrofona te započeo solističku karijeru, a 2018. je pjesmom Budan osvojio radijske postaje.

"Rekli smo ako uđe na taj HR Top 40 koja je relevantna ljestvica koja prati vrtnju po radijskim postajama bit ćemo sretni. Međutim, mi smo nakon tri tjedna došli na prvo mjesto i taj slijed je nastavilo svih osam singlova koji su do sada bili vani", priča Delač.

No krajem svibnja 2020. glazbena karijera mu je, nažalost, pala u drugi plan jer mu je dijagnosticiran Hočkinov limfom. Nakon što je pobijedio zloćudnu bolest, početkom prosinca prošle godine objavio je album sa svojim najemitiranijim domaćim singlovima. Njegovi prijatelji i suradnici Miroslav i Ivan Zečić napisali su mu pjesmu "Samo zbog vas ", koja govori o njegovoj borbi.

"Ja nisam mogao vjerovati kad sam pročitao tekst. Jesam to ja? Jesu to moje riječi? Nevjerojatno. Dečki su stvarno bili uz mene cijelo to vrijeme, svaka kontrola ili doza kemoterapije. Taj tekst i glazba potvrđuju da su bili uz mene cijelo to vrijeme. Ako je ijedna pjesma obilježila moju karijeru, onda je to ta. To je moja biografija i moj život u posljednjih godinu i pol dana", kaže pjevač.

"Kad shvatiš da je stvarno sve moguće i kad shvatiš da sam u pedesetoj godini postigao najveći uspjeh, to mi je pomoglo i u borbi s bolešću. Stvarno mi je dalo i nekakav elan i snagu da to nekako lakše izguram i u pravu si, album je došao kad je trebao. Između ostalog i taj album je jedna kruna te moje ajmo reći karijere i finale moje borbe", ističe.

Igor je zbog bolesti dvije godine bio izvan pogona, no promijenio je životne navike i više neće mijenjati dan za noć, što je u često u glazbenom svijetu. Drago mu je i što ponovno pjesmom može razveseliti ljude, a nekima i pomoći.

"Posvetio sam je zapravo ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji i ono što mi je jako drago, nedavno me nazvao predsjednik udruge HUL, Udruga limfomi i leukemija i oni su odabrali tu pjesmu za svoju himnu. To mi je velika čast.

Nakon što je vrhunac karijere doživio u 50-oj godini i pobijedio bolest, Igor ima samo jednu poruku za sve.

"Stvarno nikada ne treba odustajati i nikad ne reci ne i nikad nije kasno što i kaže moja pjesma", poručuje.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Šuput u toplim krajevima odmah uskočila u badić pa kroz prorez umalo pokazala i više nego je htjela: "Meni je dobro jutro" +26

Leonarda Lončar otkrila u kakvom je odnosu s bivšim suprugom Zvonimirom Bobanom i što im je stvarno presudilo nakon 32 godine: "Dobro sam danas" +17