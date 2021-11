Ovogodišnja Miss Universe Hrvatske Dubrovkinja Ora Antonia Ivanišević u pubertetu je svojih 185 centimetara visine doživljavala prilično traumatično. Mnogi su je zadirkivali jer je uvijek bila najviša u društvu. Danas ponosno hoda u potpeticama od 15 centimetara i, kaže, osjeća se fantastično. Uskoro odlazi na svjetski izbor Miss Universe, a očekuje li pobjedu i krunu najljepše žene svijeta otkrila je Davoru Gariću za In magazin.

Atraktivna Dubrovkinja Ora Antonia Ivanišević sitno broji do odlaska u Izrael na izbor Miss Universe svijeta.



''Sad kreću živci, sad kreće nespavanje, stres osjećam po malo, ali i uzbuđenje veliko, jedva čekam upoznati ostale cure tamo'', kaže.



U tijeku je ušminkavanje najjačih aduta prije odlaska. Tečan engleski, hod poput gazele, zavodnički pogled i voila - pobjednički duh nije upitan!



''Zar netko sumnja da bi jedna Dubrovkinja iz Dubrovačko neretvanske županije mogla negdje pogriješiti? Ona ima više nego sve predispozicije. Visoka je 185, ima divnu tamnosmeđu kosu boje kestena, preljupko lice, a o tijelu da ne pričam'', kaže Matija Vuica.



Kad stane na 15 centimetara visoke štikle Ora broji dva metra visine. Impresivno, no u pubertetu - traumatično, priznaje.



''Ja sam bila sigurno najveća u razredu čak i od muških i s tim sam se dosta borila kroz srednju školu, pogotovo osnovnu školu. I nekako kad sam došla na fax, kad sam shvatila da me muškarci drugačije gledaju, da mi cure možda i zavide na neki način, bila sam ''Wow, pa ovo je možda moja nekakva vrlina, nije samo mana!'' Spuštala bih pogled, ne bih hodala uspravno, ne bih nikada štikle obula na sebe, a sad u 15 hodam'', priča.



U suradnji s Matijom Vuciom Ora bira haljine za najvažnija pojavljivanja na svjetskom natjecanju. Teško je procijeniti skrivaju li ili ove haljine ipak više otkrivaju. Hrvatice, otkriva Matija, imaju petlje za golišavo glamurozno izdanje.



''Joj, više nego što misliš. Zapravo, takve kakve jesu, takve idu u prodaju. Naše Hrvatice su odvažne žene, i znaju točno u kojoj prilici i kada mogu odjenuti jednu takvu extravagantnu, prozračnu, ja bih rekla transparentnu haljinu'', priča Matija.



Kad biraju vjenčanice, domaće mladenke imaju samo jedan zahtjev.



''Prije svega traže da budu unikatne, posebne, da je to samo jedna haljina što jest u mojem slučaju. Da kad odjenu tu haljinu imaju onaj povratni efekt ''Wow, kako dobro izgledaš večeras/danas!'', kaže Matija.



Wow efekt Ora je izmamila već prvim pojavljivanjem na pozornici, no na brdovitom Balkanu, titula i kruna najljepše katkad su i teret.



''Moram priznati da mi je to bila najveća borba u Hrvatskoj, boriti se s tim, nekakvim stereotipom misice - s tim da moram bit lijepa da bi ljudi zaboravili koliko sam glupa - što naravno nije istina. Stvarno se jako hvalim svojom edukacijom, s time idem prvo i želim ljudima pokazati da je ovo puno više od izbora ljepote i da je puno više od lijepe haljine, nego je i ono unutra što je najbitnije'', kaže Antonija.



Upravo zato Ora poručuje - ako se žena iznutra osjeća kao pobjednica, konfekcijski broj, obujam i kilogrami potpuno su nevažni.



''Ali one znaju kako izgledaju, poštivaju svoje tijelo, vole svoje tijelo, jer svako tijelo ima svoju haljinu, svako žensko tijelo je predivno i može svaka žena bez obzira na svoje dimenzije izgledati fantastično. Zato te moje divne cure koje dolaze po vjenčanicu, ima ih i sa većim grudima, i sa većim bokićima, i nikako ne spadaju u onu kategoriju misica, ali kad je odjenu, kad sašijemo sve tako perfektno i one se dobro osjećaju, onda su one misice na toj svojoj priredbi'', priča Matija.



Priredba na kojoj će se uskoro izabrati najljepša žena svijeta, nova Miss Universe, održat će se u Izraelu 13. prosinca.



''Ja ću dati sve od sebe, to mi je najveći cilj da uđem u TOP 20, ako idem išta dalje to bi bilo idealno, ali pobijedit...mogu reć da jesam razmišljala o tome, naravno da bih htjela, malo me strah, ali mislim da bi to bila najljepša stvar ikad'', kaže.



Pa, draga Ora, vrati nam se s krunom najljepše!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.

Zaljubili su se kada mu je bila učiteljica u školi, a razlika od 25 godina njima ništa ne znači, nju muči nešto drugo! +14

Sina Doris Dragović rijetko imamo priliku vidjeti, u maminom spotu bio je još kao dječak, a evo kako izgleda danas! +24