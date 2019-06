Nakon što je objavljena vijest o smrti uglednog skladatelja Đela Jusića njegova obitelj je s nama podijelila lijepa sjećanja na njega.

Napustio nas je maestro Đelo Jusić. Vijest da je skladatelj, gitarist, aranžer i dirigent izgubio bitku s teškom bolešću odjeknula je hrvatskim medijskim nebom. Slomljenog srca, ali u nadi da je maestro sada na nekom boljem mjestu, obitelj se prisjetila najljepših sjećanja na voljenog oca, svekra i brata.

"Otkad je otišao ostala je jedna velika praznina mada smo svi bili svjesni da će doći taj dan. Roditelj je uvijek roditelj i da umre sa 120 godina opet bi rekli mogao je još bar mjesec poživjeti", rekao je potreseni Đelo Jr. Jusić.

"Tek sad postajemo svjesni koja je on bio veličina s obzirom koliko ljudi zovu, koliko šalju telegrame, ne mogu napraviti dva koraka da me 10 ljudi ne sretne i ne izrazi saučešće", rekao je o svemu Ibrica Jusić.

"Do prije zadnjih par dana on je bio super, on je ogroman borac bio kroz cijeli taj period koji je bio užasno dug. Posljednjih 9 mjeseci je proveo po bolnicama, a do posljednjeg trenutka je vjerovao u svoj oporavak da će se vratiti. Nažalost, kako je zapisano, tako je", zaključio je Đelo Jr. Jusić.

Do posljednjeg dana maestro je živio za glazbu.

"Znam kad bismo rekli da mora jesti da se oporavi on bi rekao - naravno, jer moramo napraviti koncert da ja budem tamo kao jedini živući autor", prepričava dirnuta Paula Jusić.



Obitelj je primila bezbroj poruka s izrazima sućuti, na kojima su silno zahvalni. Velika potpora tijekom borbe s teškom bolesti bili su im i gradonačelnici Zagreba i Dubrovnika.

Maestro će, prema svojoj želji, biti pokopan u Zagrebu.

"Pamtit ćemo ga s tim ogromnim bogatstvom i opusom koji je ostavio zaista za sve generacije", zaključuje Paula Jusić.

