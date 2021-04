Nekima je i jedan razvod dovoljan da počnu puhati na hladno, dok drugi vjeru u ljubav ne gube tako lako. Poduzetnica Snježana Mehun ove će godine treći put uploviti u bračne vode i tako potražiti treću bračnu sreću. I nije jedina!

Nakon nešto više od godinu i pol veze s austrijskim poduzetnikom Franzom Schillingerom, na ruci Snježane Mehun zasjao je zaručnički prsten.

''Bila sam preuzbuđena. Bila sam preuzbuđena i ne mogu to opisati, presretna sam. OK, sumnjala sam da će se to dogoditi, ali ne na ovaj način. OK, sad ću opet početi plakati'', kaže Snježana.

Iako iza sebe ima već dva braka, vjeru u ljubav nije izgubila. Snježana će već ove godine treći put uploviti u bračne vode.

''Ako ti je stalo do nekog i vidiš da pristaje napraviti neke stvari za tebe, onda ne forsiraš do kosti. Ja mogu jedino reći DA!'' govori.

I nije jedina koju razvodi nisu pokolebali da potraži treću sreću. Tony Cetinski također je sklopio tri braka. Prvi put oženio se Antonelom Butigan, zatim Ivanom Nobilo, a danas je u sretnom braku s Dubravkom Dujak.

''Ja bih savjetovao, ako smijem savjetovati, iako možda nisam kompetentan s obzirom na količinu brakova do sada, ali ako ste zaljubljeni, nemojte dugo čekati. Odmah se ženite jer ono dugo hodanje po 10, 12 godina, pa onda tek odluka o braku... to ne bu dobro, rekli bi Zagrepčanci. Mi smo brzo uskočili u brak i nije nam nimalo žao, sretni smo'', priča Tony.

Sa svojom Dubravkom ljubav je proslavio i s tri vjenčanja - u Las Vegasu, njezinim rodnim Vinkovcima, a potom i u Zagrebu.

Izreka treća sreća pokazala se istinitom i u slučaju Željka Bebeka, nekadašnjeg pjevača Bijelog dugmeta. Željko ima dvije bivše žene, četvero djece, tri unuka i 34 godine mlađu suprugu Ružicu. Ove godine s njom će proslaviti 20. godišnjicu braka.

''Mi smo tako napravili da živimo kao da smo vršnjaci, u puno stvari sam se ja svim silama potrudio i uspio u tome da budem relativno mlad muž iako sam senior. A Ružica se uvijek trudila u tome da udovolji u svemu tome što zreliji ljudi traže. Imamo harmoniju, a to je najvažnije, a onda razlika u godinama uopće nije bitna'', govori Bebek.

Njegova prva supruga bila je Tereza Kesovija, a nakon tog braka zagrebački šarmer Miro Ungar ženio se još tri puta i sreću pronašao s četvrtom suprugom Sarom. Baš poput njega, poznatom zavodniku Frani Lasiću sreća se osmjehnula u četvrtom braku. S trideset godina mlađom stilisticom Milenom Matić Frano je krajem prošle godine dobio i sina, svoje četvrto dijete.

''Puno razumijevanja, puno ljubavi, poštovanje između partnera i to je ključ svega'', kaže Frano.

Na ovaj popis svakako bismo dodali i Josipa Dikana Radeljaka s dosjeom od tri braka. Jedan više ima i pjevač Boris Novković. Iako se čini da su tražeći ljubavnu sreću češće riskirali poznati muškarci, ovu listu završavamo s neponovljivom i vječno zaljubljenom u ljubav, modnom dizajnericom - pokojnom Žuži Jelinek. Udala se četiri puta, a voljela je reći kako su dva bila iz ljubavi, a dva iz koristi. Kako god bilo, nikome ne možemo zamjeriti što u ljubav vjeruju! I na tome bi sve ostalo trebalo stati!

