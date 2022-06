Drage naše čitateljice, ako vas prije nadolazećih ljetnih dana muči činjenica da imate celulit, ne brinite se, niste jedine. Slavne domaće pjevačice, plesačice, misice, čak i manekenke, otkrile su nam da ni njih nije zaobišao, no prihvatile su ga i saživjele se s njim. Kako se poznate Hrvatice suočavaju s omraženim celulitom, ispričale su za In magazin!

Celzijusi gore, krpice dolje! Bliži se bikini sezona, a na plaži beauty filtera nema. Jeste li vi, drage naše dame, s celulitom na ''vi'' ili na ''ti''?



''Mislim da sve ide iz toga da prvo prihvatimo svoje tijelo, kad se pogledam u ogledalo da znam što sam i tko sam. Iskreno, ja imam celulita koliko god treba, on je oduvijek dio mene i kao takvog sam ga prihvatila'', govori Lucija Lugomer.



Taj omraženi celulit rijetko koju ženu zaobiđe pa nam je mala utjeha da ga imaju i mršavice i plesačice, pa i manekenke.



''Neizbježan je! Imam ga i ja i svaki put kad ga vidim malo se iznerviram, ali zapravo own it!'', kaže Valentina Walme.



''Pa ne mogu reći da nemam problema, ali ne mogu reć ni da imam neku veliku sklonost, tako da spadam u žene koje su sretnije po tom pitanju, ali ne znam sad baš tko nema, nema, nema!'', kaže Maja Cvjetković Kević.



''Bogu hvala, ja nemam tih problema i išla sam jednom na ovu kako se zove, maderoterapiju...evo ne znam ni ime, jednom sam otišla na to čisto da vidim, gdje svi turci tu i mali Mujo, pa sam otišla na to i ništa! Za sad još nije potrebno, kao imam malo, ali ništa kritično', kaže Ivana Čuljak.



''Imam celulita kao i svi, mislim da je to apsolutno nromalno, ali moram se pohvaliti da sam jedan do onih sportskih tipova tako da vježbam kontinuirano svaki dan'', govori Jelena Katarina Kapa.



''Ja sam uvijek bila mršava, ali uvijek sam, čak i kao dijete, imala celulit, ali meni to ne smeta, šta sad ima veze!'', kaže Domenica.



''Mislim, žena prirodno ima celulit! Svakoj ženi koja nema celulit, ja skidam kapu, ali to je toliko truda i treninga uloženo u to da mi uopće nepada na pamet'', kaže Ivana Kovač.



Uravnotežena prehrana, hidratacija i tjelesna aktivnost pomažu u smanjenju celulita, no anticelulitni tretmani nisu na odmet.



''Ako ti smeta, danas postoji 1001 metoda s kojom to možemo promijeniti, ublažiti i slično, ali ja nisam još u tom stadiju da mi to sad tako jako smeta, i guštam u svojim najboljim godinama'', kaže Lucija.



''Idem na maderoterapiju, koja je super jer se rješavam celulita, super je masaža i obožavam taj osjećaj, koža mi je nekako glađa tako da zaista volim taj tretman, ne boli me toliko, a celulit bye bye!'', kaže Valentina Walme.



Rješavanje celulita često je dugotrajan i mukotrpan proces pa je možda najbolje saživjeti se s njim.

''Mislim da žene primjećuju celulit na drugoj ženi, a muškarci uopće ne, mislim da je to njima totalno nebitno, ali tako i treba bit. I nama bi trebalo bit nebitno, ali smo mi malo preopterećene'', smatra Valentina Walme.



''Neš ti celulita! Ili si seksi ili nisi. S celulitom si seksi ili nisi. Ili si pametan ili nisi, ili si dobar ili nisi, tako da je to totalno nebitna stvar'', smatra Ivana Kovač.



''Kad prihvatiš da je to dio tebe onda koga briga šta tko kaže, šta tko misli, hoće li te netko na plaži vidjet, sutra te neće vidjet, na kraju shvatim oda se sramimo sami sebe, a to je tako bezveze jer ljudi koji su uz nas prihvaćaju nas takvima kakvi jesmo, vole nas zbog toga što jesmo, na kraju ispada da smo sami sebi nekakvi neprijatelji'', zaključila je Lucija Lugomer.

S celulitom ili bez njega, kad se pogledate u ogledalo, budite si prijatelj.

