Olivera ćemo se prisjetiti i kroz posljednji veliki intervju koji je dao našoj redakciji. S njim smo se družili na generalnoj probi prije nastupa u zagrebačkoj Areni.

Ekipa IN magazina intervju s Oliverom Dragojevićem danima je dogovarala s njegovom PR službom, ali dobiti ga tih dana bila je nemoguća misija. No u sve se umiješao prst sudbine.

Naša novinarka Olivera je srela u obližnjem trgovačkom centru i potužila mu se kako još uvijek nismo dobili potvrdu za intervju. Oliver se nasmijao i rekao: "Mala, ti lipo sutra ujutro dođi na generalnu probu i reci im da san ti ja tako reka!". Ovo najbolje govori kakav je Oliver bio čovjek.

Cijeli dan, uoči spektakla u zagrebačkoj Areni prošle godine u ožujku, Oliver Dragojević uvježbavao je svoje hitove. Iako je nemoguće pobrojati nastupe i nagrade koje je osvojio, kao ni dvorane koje je napunio, legendarni hrvatski glazbenik priznao nam je tada kako još uvijek ima tremu uoči nastupa, ali i odgovornost prema publici:

"Naravno da mi je krivo, ako bilo što krene po zlu, a da se to ne bi dogodilo u tebi se javi mali strahić. A mali strahić izazove kemijski spoj, koji se zove ajajajaja!Ne ne, ne, malo ću se ja na početku tresti, i ona će to proći, i onda ću ja s njima biti najveći prijatelj. Obično tako bude.", pričao je.

Publika koja je do posljednjeg mjesta ispunila zagrebačku Arenu, na najbolji je mogući način Oliveru čestitala 70-ti rođendan i nevjerojatnih 50 godina karijere:

"Stvarno izgleda dugo...ali, ja znam da je jedan čovjek reka, kad ja umrem, bit će to najveći gubitak za mene, jer to je za mene strašno puno godina, i strahovito je brzo prošlo.", rekao je tada.

Oliverovi evergreeni, uz pratnju Zagrebačke filharmonije i brojnih gostiju redali su se tu večer jedan za drugim. Publika ih je od riječ do riječi uglas pjevala sa svojim miljenikom. No, Oliver nam je otkrio kako ga najbolje opisuju stihovi njegove "Romance" koju je otpjevao davne 1977-e:

"Uvik kad sam s tobom, ja sam ka i dite, zaboravim odmah svoje kose side. I godine ove ča bi bile teže, da me lipa mladost uz tebe ne veže.", izrecitirao je.

A upravo uz Oliverove romantične stihove, generacije vežu najljepše uspomene. Stjepan Hauser, snimivši album s Oliverom, ostvario je svoj dječački san. U pjesmi "Pismo moja", sa svojim violončelom na tom koncertu mu se pridružio na pozornici.

Dobro je poznato da Oliverove balade u čovjeku bude naljepše emocije. No priznao je tada da je i sam bio vrlo emotivan.

"Kad vidim neku scenu dosta ganutljivu, onda mi se skupi u grlu, kad čujem dobru pismu mi se naježe dlake na rukama, to je. Šta sam stariji, to je sve gore, sve više naginjem tome. I volim lipe stvari, koje su nježne, koje imaju nešto sa ljudskošću, sa dobrotom, to me pokreće. ", pričao je.

Mnogi će se složiti da je vrlo teško izdvojiti najljepšu Oliverovu pjesmu. No, ona koja ga je uvijek podsjećala na pokojnog oca je, himna svih očeva "Oprosti mi pape!"

"Ja sam snimija pjesmu i doša mi je otac pokojni , i govori mi : a ti dobri znaš da ja nisam nikad igra za pare na karte. A ja njemu govorim, to nije pisano za tebe, to je napisao Zdenko svim očevima. To se odnosi na taj odnos sin- otac. On je to shvatio osobno, tako da sam ga morao razuvjeriti. Jedanput mi je reka, bio je dosta star u to vrime i reka mi je: najbolja mi je ona: Labud i ja, haha", prisjetio se.

Rijetko koji glazbenik se može pohvaliti nastupima u londonskom Royall Albert Hallu, pariškoj Olimpiji, slavnom Opera Houseu u Sidneyu i newyorškom Carnegie Hallu.

"Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Jer to je ne znam, možete prevariti ovo blještavilo secene, i možeš zamislit da si netko, vanzemaljac ili svemirac... Ja znam točno, nema zvijezda, nema legendi...!!'', zaključio je tada.

No, za nas je ipak legenda. Jer, složit ćete s nama, jedan je Oliver Dragojević.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV. Propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.