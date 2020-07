Vodimo vas u Velu Luku gdje je sinoć održan koncert u čast neprežaljenog Olivera Dragojevića. Petar Grašo, Nina Badrić, Petar Dragojević i Oliverovi Dupini zapjevali su njegove pjesme i vratili sjećanja na omiljenog starog morskog vuka. I Velalučani su se prisjetili Olivera, svojeg prijatelja, susjeda, ribara, običnog čovjeka, a ipak tako posebnog. Po ćemu ga pamte ispričali kroz suze, osmijeh, ponos i tugu.

"Sjećanje na mladost, na zaljubljivanje, na odljubljivanje. Na valu našu, na more, na sve što je naše i dalmatinsko. Što te veže iz djetinjstva, što su... Eto ne mogu govorit. Sve je Oliver! Sve je samo Oliver", "Zato što njegova pjesma zbližuje ljude, nešto je posebno u njegovim pjesmama", "Poznavao sam ga i susretao sam ga po moru. Po Palagruži, svugdje. Stari morski vuk je bio", "Oliver je bio... A što reći! Prva liga. Bio je jako jednostavan, uvijek je bio za šalu", otkrili su nam oni koji su poznavali Olivera.

Bez obzira na to jesu li ga dobro poznavali ili samo voljeli njegove pjesme, Oliver nedostaje svima. Kao da nam je život iz zagrljaja istrgnuo nekog dragog, no imamo njegove pjesme.

"Bez Olivera je svima prazno, a s druge strane nikad nije bilo više Olivera, nego što ga je bilo jer je Oliver svojim odlaskom još više podsjetio sve nas koliko je ogromna njegova ostavština i koliko je ogromno bilo njegovo prisustvo i kao čovjeka. Ne samo kao muzičara, kao čovjeka koji je bio jedna vedrina, jedan humor, jedna ljubav, jedna muzika hodajuća", izjavio je Petar Grašo.

Bez te smo ljubavi, vedrine i humora već dvije godine. Oliver je životnu bitku izgubio u 71. godini, godinu dana nakon što mu je otkriven rak pluća. Ispraćaj glazbenika kojeg su svi doživljavali kao legendu još za života pokazao je koliko nam nedostaje.

"Mislim da je njegov značaj, da je Oliver dopro u duše gotovo svih nas i postao je praktički jedan opći pojam. Kao što je jutro, noć, more, sunce, tako imamo i Olivera. Mislim da je to apsolutno vrhovni domet umjetnika i umjetnosti kad naraste i preraste sam sebe", zaključio je Grašo.

Nije se Oliver štedio ni kad je trebalo znanje podijeliti s mladim glazbenicima koji bi upijali svaki njegov savjet. I Grašo je među njima. Upravo Grašin i Oliverov glas mnogi ističu kao vrlo slične.

"Ja mislim da je Oliver neponovljiv. Ali imamo tu neku rašpu u glasu, to smo se on i ja znali šalit na taj način, ima neka rašpa i mislim da ta neka duša Mediterana koju ja nosim i to neko more, što ljudi povezuju sa njime. Ja sam ponosan da je tako. Ali uvijek ponavljam, Oliver nema nasljednika, Oliver je neponovljiv, jedan jedini, a mi se možemo samo truditi naučiti iz onoga što je on nama dao da mi budemo još bolji muzičari", zaključio je.

Kao da to nije dovoljno, Oliver je nesebično darivao osmijeh i dobru energiju baš svima, tko god se našao na njegovu putu, a njegove će pjesme zauvijek ostati soundtrack naših života.

