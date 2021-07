Proteklog je vikenda održan 61. Splitski festival. Dražen Zečić, Mladen Grdović, Tomislav Bralić, Domenica, Alka Vuica - samo su neka od imena koja su svoje nove pjesme otpjevala na ovom festivalu. Prilog IN Magazina donosi djelić atmosfere iz Splita te otkriva tko je odnio pobjedu.

Napokon festival, druženje i s kolegama i s publikom, glazbenici su jedva dočekali. Mnogi od njih svoje su početke imali upravo na ovoj pozornici.

"Tu sam kao doma. Prvi moj Splitski festival je bio 1994. godine, tu sam više od 25 godine", prisjetio se Tomislav Bralić.

"Ja sam kao dijete dolazio tu gledati festival i baš sam rekao danas nekim kolegama kako mi je bila čast nekad gledati njih, a evo danas stojimo rame uz rame", izjavio je Dražen Zečić.

Najvažnije je bilo dobro otpjevati, a nakon toga i dobro izgledati.

"Ja sam ono, ako me šminkaš našminkaj me da ličim na sebe, to mi je jedino bitno. Malo sam teška za neke drastične promjene zato što nekako to nisam ja i kad se vidim u ogledalo malo se prepadnem", priznala je Domenica.

Više od 60 godina duga je tradicija ovog festivala zabavne glazbe, a oko velikih imena koja su obilježila Splitski festival složni su mlađi kolege.

"Svakako je to Oliver, mislim da je to onako prva asocijacija, ali mislim da je čast meni kao mladom izvođaču da sam počela tu gdje su počela ovakva imena", izjavila je Mia Dimšić.

A trenutačno je za glazbenike sve samo ne zlatno doba jer zbog korone ne rade već više od godinu dana.

"Ja i moji Diktatori smo imali dogovoreno cijelo ljeto i onda nam je stožer počeo otkazivat, stožeru nema još puno vremena", izjavio je Giuliano.

"Nije u šoldima sve, ali šoldi više nego ikad trebaju glazbenoj industriji. Vi znate da ne radimo godinama, mjescima i sad će opet nove nekakve mjere", dodala je Alca Vuica.

"Nemoguće je raditi koncerte i velika okupljanja ljudi koji se uporno odbijaju cijepiti, a da razlog za to ne znaju. Sve je to nekako virtualno i pozivam ljude da se cijepe", poručio je Tonči Huljić.

Dok nema koncerata, Dražen Zečić posvetio se radu na novom albumu.

"Škugor Marko i ja smo snimili duet, ali ta pjesam će izaći ovisno o ovim mjerama", otkrio je Dražen.

I ovog ljeta, čini se, glazbenici će imati pregršt vremena za kupanje.

"Ja se kupam i to svako jutro od 9 do 11 i popodne od 6 do 7 jer imam malu curicu od godinu dana i ona mi je u biti najveće veselje u ovoj koroni i svemu", otkrio je Ivo Amulić.

Šušur se vratio u Split, barem nakratko. Ovakvi prizori nedostajali su i publici i glazbenicima, nadamo se kako će ih ovog ljeta biti što više.

