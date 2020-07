Ovogodišnji festival Večeri dalmatinske pisme bio je sažet u jednu koncertnu večer posvećenu Oliveru Dragojeviću. Kako se velikana hrvatske glazbe, uoči druge godišnjice njegove smrti, prisjećaju prijatelji i kolege, kako je izgledao prvi susret Olivera i Zorice Kondže te kako je bilo Marku Pecotiću pjevati na dirljivom splitskom ispraćaju otkrio je naš Hrvoje Krolo.

"On je mene valjda čuo na festivalu i odmah je rekao - mala mogu ti reći da super pjevaš, imaš glas ne smiješ odustat. A ja se topim, rastapam, Oliver me fali, on je već tada bio normalno velika zvijezda", prisjetila se Zorica.



"Bez glumljenja, bez ičega, bio je samo običan čovjek koji čeka taj neki škerac, neku dobru zafrkanciju, nešto da se možemo smijati da se možeš osjećati kao čovjek. Njegova veličina govori da sve ono što je ostavio iza sebe govori o njemu samome, da je bio više od čovjeka, više od pjesme. Bio je Dalmacija u svojoj srži i ono sve što ona nosi", zaključio je pjevač Marko Pecotić.



Malo je riječi za opisati velikog Olivera Dragojevića, osobu koja nas je sve zadužila svojim pjesmama, koje nam je ostavio u nasljedstvo da traju i nakon što njega više nema. Ususret drugoj godišnjici od kad nas je napustio ovaj velikan hrvatske glazbene scene u Kaštel Kambelovcu posvetili su njemu večer Dalmatinske pisme.



"Izabrali smo onako sve najbolje iz njegove karijere, impozantne karijere koja zaista ostavlja bez daha", izjavio je umjetnički ravnatelj festivala Vinko Didović.



Upravo čast da 22. Festival večeri dalmatinske pisme vodi kroz čitane riječi Olivera Dragojevića, pripala je našem Frani Ridjanu koji je rado viđen gost u Kaštelima.



"Ovo je ustvari večer u kojoj se pitaš Bože koliko ja malo pjesama Olivera Dragojevića znam. Što je taj čovjek ostavio tek ćemo vjerojatno shvatiti i ovo je jedan mali omage njegovom dijelu koje će biti za neke buduće generacije. Pa kad klinci budu pjevali po kantunima onda će shvatit da je bio jedan čovjek o kojem su drugi puno pričali i to je takva večer", izjavio je Frano.



Zorica Kondža, Marko Pecotić - Peco, Klapa Cambi, ženska Klapa Štorija samo su neki od izvođača koji su otpjevali Oliverove pjesme u večeri nazvanoj "Trag u beskraju." A kada se pjevaju pjesme ovakvog velikana nikada nije lako.



"Teško je, na koncertima volimo rećo ova je pjesma za Olivera, neke poput - "Moj lipi anđele", zamolimo i publiku i rasvjetu da sve ugase. Upale samo upaljače i svjetla na mobitelima i neka guštaju. Sami početak bilo koje pjesme od Olivera publika odmah prihvati pljeskom tako da nekad mi ni ne pjevamo", priznao je Hrvoje Lozančić iz klape Cambi.



A Marko se prisjetio i kako je to izgledalo prije dvije godine kada je saznao da Olivera više nema.



"To su bila najteža jedno dva, tri dana u životu i što sam imao koncert uz Čakovcu sutradan, onda pjevao prilikom samog ulaska u katamaran. Teško se svega toga skupa sjećam ali mi je drago da sam bio dio toga i naravno da sam ponosan, ali sve bih to promijenio da je on opet tu s nama i da se možemo zafrkavat", priznao je Pecotić.

A ovakvih večeri će biti sve više, jer pjesme koje nam je ostavio Oliver trajat će vječno.

