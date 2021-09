Užurbanost kuhinje zamijenili su setom kulinarskog showa Masterchef. Stjepan Vukadin, Melkior Bašić i Damir Tomljanović, tri su vrhunska chefa koji će kandidate voditi kroz izazove, ali i biti im potpora. Kakva je atmosfera iza seta te jesu li se već naviknuli na kamere, podijelili su za In magazin.

Ove zamamne delicije djelo su trojice vrhunskih chefova, članova žirija Masterchefa.



''Malo smo uletili u kuhinju na par minuta. Od mene će bit neko hladno predjelo, jednostavni okusi, čisti okusi,Mediteran, to su neke stvari koje ja radim'', rekao je Stjepan Vukadin.



''Mi smo samo nešto dali par ideja osoblju koje radi u kuhinji tako da je bilo jedno lijepo druženje, lagano kuhanje i tako'', objasnio je Damir Tomljanović.

''Pošto su momci sve iz mora pripremili prije, ja sam pripremio nešto sa kopna, janjeći kare s tamnim umakom, lisičarkama, čips od lana, znači više mesno i na kraju desert'', objasnio je Melkior Bašić.

Radnu atmosferu kuhinje sada su zamijenili televizijskim setom.



''Kuhinja je nešto što osobno izuzetno volim i to je moj život. Tako da s te strane taj dio života sada definitivno fali. Ali dobro je koji puta zagaziti ovako u nove vode čisto da bude zanimljivo'', priča Damir.



''Sad je ok. Atmosfera je na snimanju pozitivna. Svi smo uzbuđeni, svaki dan je drugačiji, novi. I sad kad uđemo na set je dobro. Kao dnevni boravak nam je postao. Na početku je bilo malo zeznuto, prvo snimanje, nisam osjećao noge. Kad sam stao ispred kamere - noga nije bilo'', priznaje Melkior.



''Evo iskustvo se nekako skuplja. Ispočetka je bilo malo škakljivo, moram priznati bilo je malo i trema. Ali sad nemamo još puno toliko iskustva, ali svaki dan nam je sve lakše i lakše'', dodao je Stjepan.

No najzanimljivije je ipak, kažu, ono što kamere nisu snimile.



''Super je. Backstage je uvijek najzanimljiviji. Tako da s te strane stvarno možemo reći da smo se super skompali. Super se družimo. Jednostavni smo sva trojica tako da nema, tako da super, zafrkancija je odlična'', tvrdi Damir.

Na audicijama MasterChefa bilo je stotinjak kandidata od dvije tisuće prijavljenih. Svako jelo trebalo je kušati, a to je tek početak. Zato je pred chefovima još jedan izazov. Održati formu.



''Forma se čak i ne održava, inače ja sam ovaj, moja kilaža je nekih 10 kila dolje, sad sam se čak malo i udebljao. Ali nadamo se da kad sve to prođe neka dobra dobra detoksikacija i da riješimo to sve'', govori Stjepan.



''Formu ćemo morati vratiti malo nazad kad ovo sve prođe jer jako puno jedemo, svaki dan nam je izazov. Mislim sad je malo lakše ali početak je bio jako težak. Bilo je dana gdje je radio aktivni ugljen jer se više nije moglo. Ali definitivno smatramo da je apsolutno fer probati sve i svaka komponenta se proba'', objašnjava Damir.



''Večeru pokušavaš izbjegavat jer cijeli dan praktički jedeš. I eventualno ujutro neke žitarice lako probavljive'', otkrio je Melkior.

Nakon prvih audicijskih izazova samo 60 kandidata će dobiti priliku kuhati i natjecati se u sljedećem krugu, a od toga će 21 moći ući u vruću Masterchef kuhinju. Taj put dodatno će im zapapriti brojni izazovi.

''Očekuje ih svašta ustvari. Dosta smo to razvukli onako na široko kako bih rekao. Susret će se sa svakavim izazovima. Neću sad otkrivati nekakve detalje, ali od nekakvih tehničkih stvari u kuhinji do nekakvih tesra osjetila, gdje moraju pogađati, probavati. Do onog zadnjeg finiširanja plating tanjura. To mora biti, to je jako važno kako taj tanjur izgleda i definitivno to je ono s čim se kandidati u početku itekako muče jer jednostavno nemaju taj osjećaj'', objasnio je Tomislav Škuf.



Tko će biti najsupješniji u tome, pokazati znanja i spretnost te zadovoljiti nepca i zahtjevne kriterije tročlanog žirija, pratit ćemo uskoro u 5. sezoni Masterchefa na Novoj TV.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.